Нудисти ухапшени, скинули се на погрешном дијелу обале

Извор:

Телеграф

30.10.2025

17:59

Нудисти ухапшени, скинули се на погрешном дијелу обале
Фото: Pixabay

Шесторо нудиста је ухапшено на Флориди, пошто су се скинули на дијелу обале гд‌је то није дозвољено.

Локална полиција их је привела 25. октобра, а након што је примила "бројне пријаве због неовлашћеног нудизма", преноси Дејли мејл.

Инцидент се догодио у области Little Mud Boat Ramp, отприлике километар сјеверно од плаже Блајнд крик, једине у округу гд‌је је нудизам званично дозвољен.

Ухапшени су убрзо и оптужени за непристојно излагање тијела и излагање полних органа.

Купаћи костим

Занимљивости

Бићете избачени: Ово није никако дозвољено на нудистичкој плажи у Црној Гори

Званичници су објаснили да је плажа Блајнд крик тренутно затворена због привремених радова и да су неки нудисти, због тога, покушали да се "премјесте сјеверно од дозвољене зоне", што је изазвало негодовање локалних становника.

Од почетка септембра, полиција спроводи појачане патроле на том подручју - пјешице и на теренским возилима - како би подсјетила посјетиоце на јасно означене границе зоне гд‌је је нудизам допуштен.

"Замјеници шерифа ће наставити да спроводе све државне законе и локалне уредбе, укључујући прекршаје који се односе на неовлашћено наго тијело. Подсјећамо грађане да остану унутар јасно означених граница гд‌је је нудизам дозвољен и да се обуку прије него што напусте то подручје или уђу у паркинг и јавне просторе", наводи полиција.

Хроника

Турчин претучен, па покраден на нудистичкој плажи

Реакције локалних становника биле су подијељене. Док једни сматрају да су надлежни претјерали, други инсистирају на поштовању правила.

Шта каже закон?

"Жао ми их је. Не видим у чему је проблем - ако је неко го, зашто би то било увредљиво? Питање је само: ко се уопште жалио?", написала је једна особа.

"Овд‌је долазе младе породице, а знак јасно каже да морате бити обучени или у купаћем костиму. Треба да остану у границама гд‌је је нудизам дозвољен", надовезала се друга.

Према законима Флориде, јавно излагање полних органа сматра се прекршајем и може се казнити затвором до годину дана и новчаном казном до 1.000 долара, преноси Телеграф.

