Нудисти ухапшени, скинули се на погрешном дијелу обале

Извор:
Телеграф
30.10.2025
17:59
Шесторо нудиста је ухапшено на Флориди, пошто су се скинули на дијелу обале гдје то није дозвољено.
Локална полиција их је привела 25. октобра, а након што је примила "бројне пријаве због неовлашћеног нудизма", преноси Дејли мејл.
Инцидент се догодио у области Little Mud Boat Ramp, отприлике километар сјеверно од плаже Блајнд крик, једине у округу гдје је нудизам званично дозвољен.
Ухапшени су убрзо и оптужени за непристојно излагање тијела и излагање полних органа.
Званичници су објаснили да је плажа Блајнд крик тренутно затворена због привремених радова и да су неки нудисти, због тога, покушали да се "премјесте сјеверно од дозвољене зоне", што је изазвало негодовање локалних становника.
Од почетка септембра, полиција спроводи појачане патроле на том подручју - пјешице и на теренским возилима - како би подсјетила посјетиоце на јасно означене границе зоне гдје је нудизам допуштен.
"Замјеници шерифа ће наставити да спроводе све државне законе и локалне уредбе, укључујући прекршаје који се односе на неовлашћено наго тијело. Подсјећамо грађане да остану унутар јасно означених граница гдје је нудизам дозвољен и да се обуку прије него што напусте то подручје или уђу у паркинг и јавне просторе", наводи полиција.
Реакције локалних становника биле су подијељене. Док једни сматрају да су надлежни претјерали, други инсистирају на поштовању правила.
"Жао ми их је. Не видим у чему је проблем - ако је неко го, зашто би то било увредљиво? Питање је само: ко се уопште жалио?", написала је једна особа.
"Овдје долазе младе породице, а знак јасно каже да морате бити обучени или у купаћем костиму. Треба да остану у границама гдје је нудизам дозвољен", надовезала се друга.
Према законима Флориде, јавно излагање полних органа сматра се прекршајем и може се казнити затвором до годину дана и новчаном казном до 1.000 долара, преноси Телеграф.
