Logo

Три хороскопска знака очекује добитак

Извор:

Крстарица

30.10.2025

11:08

Коментари:

0
Три хороскопска знака очекује добитак
Фото: Unsplash

Да ли сте спремни за највеће изненађење ове јесени? Иако се добитак на лотоу чини као пука срећа, астрологија тврди да су поједини периоди много повољнији од других.

Новембар је, због положаја Јупитера и Венере, мjесец космичке наклоности за новац за сљедеће знакове: Ован, Лав и Стријелац.

Ако сте један од њих, Универзум је на вашој страни: обратите пажњу на интуицију и не игноришите знакове које вам шаље судбина!

Лав

Лавови воле луксуз и природно привлаче новац, али звијезде сада појачавају тај утицај. Новембар је за вас вријеме да инвестирате у себе – а то укључује и куповину срећке. Ваша урођена самоувјереност је магнет за Јупитерову енергију. Будите сигурни у то да заслужујете огроман добитак. Обратите пажњу на бројеве који се понављају у вези са неким старим, породичним датумима или важним годишњицама. Та енергија прошлости носи кључ за ваш добитак на лотоу.

Ован

Овнови су природни ратници и не плаше се ризика – а новембар је месец када се та ваша импулсивност коначно исплати. У овом периоду, важно је да верујете својој интуицији у вези са бројевима. Не рационализујте, већ следите први осјећај! Ваша шанса за изненадни добитак на лотоу лежи у брзој, спонтаној одлуци. Ако вас нешто натјера да купите листић на необичном мјесту или ван уобичајеног термина, послушајте тај глас. Срећа се крије тамо гдје најмање очекујете

Стријелац

Као знак којим влада Јупитер (планета среће и обиља), Стријелчеви су у новембру у зениту своје срећне моћи. Сва ваша природна оптимистичност сада је финансијски утемељена. Ваша шанса за добитак је повезана са путовањима, далеким дестинацијама или неком игром на срећу која има везе са иностранством. Не плашите се да одиграте више комбинација него обично. Један од ваших бројева ће вероватно бити повезан са неким бројем лета, дестинације или поштанским бројем места које сте одувијек жељели да посјетите. Срећа Вам стиже да би финансирала ваше будуће авантуре.

илу-јутјуб-29082025

Наука и технологија

YouTube доноси најважније унапређење до сада

Новембар доноси кључну енергију промена. Понекад је потребно само мало више храбрости и свести о повољном тренутку да би се изненадни добитак на лотоу претворио из сна у реалност, пише Крстарица.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

Лото

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шта је Јокић изјавио након новог трипл-дабла

Кошарка

Шта је Јокић изјавио након новог трипл-дабла

19 мин

0
Огласила се Амбасада САД о укидању санкција

Република Српска

Огласила се Амбасада САД о укидању санкција

20 мин

0
У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

Хроника

У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

20 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва: Ратна психоза захватила западну Европу

30 мин

0

Више из рубрике

Хороскоп славног руског астролога: Ко ускоро добија све, а ко мора бити миран и стрпљив?

Занимљивости

Хороскоп славног руског астролога: Ко ускоро добија све, а ко мора бити миран и стрпљив?

2 ч

0
Љубичаста кравата носи скривену поруку

Занимљивости

Љубичаста кравата носи скривену поруку

21 ч

0
Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

Занимљивости

Вјештачка интелигенција шаље бескућнике у туђе домове, родитељи престрављени

1 д

0
Астролози предвиђају: Ко излази из дугова, а за кога ће се паре лијепити

Занимљивости

Астролози предвиђају: Ко излази из дугова, а за кога ће се паре лијепити

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

11

08

Три хороскопска знака очекује добитак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner