Три хороскопска знака очекује добитак

Крстарица
30.10.2025
Да ли сте спремни за највеће изненађење ове јесени? Иако се добитак на лотоу чини као пука срећа, астрологија тврди да су поједини периоди много повољнији од других.
Новембар је, због положаја Јупитера и Венере, мjесец космичке наклоности за новац за сљедеће знакове: Ован, Лав и Стријелац.
Ако сте један од њих, Универзум је на вашој страни: обратите пажњу на интуицију и не игноришите знакове које вам шаље судбина!
Лавови воле луксуз и природно привлаче новац, али звијезде сада појачавају тај утицај. Новембар је за вас вријеме да инвестирате у себе – а то укључује и куповину срећке. Ваша урођена самоувјереност је магнет за Јупитерову енергију. Будите сигурни у то да заслужујете огроман добитак. Обратите пажњу на бројеве који се понављају у вези са неким старим, породичним датумима или важним годишњицама. Та енергија прошлости носи кључ за ваш добитак на лотоу.
Овнови су природни ратници и не плаше се ризика – а новембар је месец када се та ваша импулсивност коначно исплати. У овом периоду, важно је да верујете својој интуицији у вези са бројевима. Не рационализујте, већ следите први осјећај! Ваша шанса за изненадни добитак на лотоу лежи у брзој, спонтаној одлуци. Ако вас нешто натјера да купите листић на необичном мјесту или ван уобичајеног термина, послушајте тај глас. Срећа се крије тамо гдје најмање очекујете
Као знак којим влада Јупитер (планета среће и обиља), Стријелчеви су у новембру у зениту своје срећне моћи. Сва ваша природна оптимистичност сада је финансијски утемељена. Ваша шанса за добитак је повезана са путовањима, далеким дестинацијама или неком игром на срећу која има везе са иностранством. Не плашите се да одиграте више комбинација него обично. Један од ваших бројева ће вероватно бити повезан са неким бројем лета, дестинације или поштанским бројем места које сте одувијек жељели да посјетите. Срећа Вам стиже да би финансирала ваше будуће авантуре.
Новембар доноси кључну енергију промена. Понекад је потребно само мало више храбрости и свести о повољном тренутку да би се изненадни добитак на лотоу претворио из сна у реалност, пише Крстарица.
