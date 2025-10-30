Logo

У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

Извор:

АТВ

30.10.2025

11:05

Коментари:

0
У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

Истражни органи БиХ и Хрватске спроводе заједничку акцију ”Istok Swot” усмјерену на откривање авганистанских организованих криминалних група осумњичених за више тешких кривичних дјела.

Акција се спроводи на подручју Велике Кладуше и Сисачко-мословачке Жупаније, а у њој је ангажовано преко 300 полицајаца из више полицијских агенција у БиХ, као и Хрватске.

”Акција је усмјерена на на спречавање и откривање авганистанских организованих криминалних група које су дјеловале у пограничном појасу између БиХ и Хрватске. Осим за организованог кријумчарења миграната групе се сумњиче и за кријумчарење људи, организовани криминал, отмица, изнуда и недозвољено посједовање оружја”, саопштила је СИПА.

Додају да истражиоци оперативне активности спроводе у Великој Кладуши, али и пограничним подручјима Градина, Грљевац, Збориште и Срабанца.

Подијели:

Тагови:

krijumčarenje ljudi

krijumčarenje migranata

organizovani kriminal

Велика Кладуша

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао

Хроника

Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао

56 мин

0
Андреа Бркић

Хроника

Бх. град завијен у црно: Андреа пронађена без свијести, умрла у Хитној

59 мин

0
Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Травничанин побјегао након саобраћајке код Кнежева

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner