У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

Извор:
АТВ
30.10.2025
11:05
Коментари:0
Истражни органи БиХ и Хрватске спроводе заједничку акцију ”Istok Swot” усмјерену на откривање авганистанских организованих криминалних група осумњичених за више тешких кривичних дјела.
Акција се спроводи на подручју Велике Кладуше и Сисачко-мословачке Жупаније, а у њој је ангажовано преко 300 полицајаца из више полицијских агенција у БиХ, као и Хрватске.
”Акција је усмјерена на на спречавање и откривање авганистанских организованих криминалних група које су дјеловале у пограничном појасу између БиХ и Хрватске. Осим за организованог кријумчарења миграната групе се сумњиче и за кријумчарење људи, организовани криминал, отмица, изнуда и недозвољено посједовање оружја”, саопштила је СИПА.
Додају да истражиоци оперативне активности спроводе у Великој Кладуши, али и пограничним подручјима Градина, Грљевац, Збориште и Срабанца.
