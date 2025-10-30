Logo

Травничанин побјегао након саобраћајке код Кнежева

Стеван Лулић

30.10.2025

Д.Ј. из Травника санкционисан је због учествовања у саобраћајној незгоди код Кнежева у којој је једна особа повријеђена, а након које је побјегао са мјеста догађаја.

"Наиме, око 20,20 часова у мјесту Јаворани догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовало лице С.П. из Кнежева, које је управљало путничким возилом марке Тојота и непознато лице које се возилом удаљило са лица мјеста саобраћајне незгоде", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

У незгоди је С.П. задобио тјелесне повреде и љекарска помоћ му је указана у Дому здравља Кнежево.

"Оперативним радом полицијски службеници су утврдили да је лице Д.Ј. управљајући путничким возилом марке Тојота учествовало у наведеној незгоди", додаје се у саопштењу.

Алкотестирањем је код Д.Ј. утврђено присуство од 1,21 г/кг алкохола у организму.

