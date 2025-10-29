Два удеса код Добоја, има повријеђених

Извор:
АТВ
29.10.2025
18:08
Двије саобраћајне незгоде догодиле су се данас код Добоја.
Како јављају читаоци АТВ-а у једној несрећи, која се догодила улазу у град, су учествовала три возила. У том удесу су се сударили камион, комби и ауто, а Хитна помоћ је одвезла једну особу.
У близини те несреће дошло је до другог удеса у којем су учествовали трактор и комби.
Тренутно су велике колоне на овом дијелу пута, те се чека долазак полиције.
