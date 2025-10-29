Logo

Два удеса код Добоја, има повријеђених

Извор:

АТВ

29.10.2025

18:08

Коментари:

0
Два удеса код Добоја, има повријеђених
Фото: АТВ

Двије саобраћајне незгоде догодиле су се данас код Добоја.

Како јављају читаоци АТВ-а у једној несрећи, која се догодила улазу у град, су учествовала три возила. У том удесу су се сударили камион, комби и ауто, а Хитна помоћ је одвезла једну особу.

У близини те несреће дошло је до другог удеса у којем су учествовали трактор и комби.

Тренутно су велике колоне на овом дијелу пута, те се чека долазак полиције.

Подијели:

Тагови:

удес

Doboj

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Младић опљачкао месницу: Украо месо и новац и побјегао

Хроника

Младић опљачкао месницу: Украо месо и новац и побјегао

1 ч

0
Осумњичен да је пребио баку: Тужилаштво тражи притвор за Сандра Митровића (29)

Хроника

Осумњичен да је пребио баку: Тужилаштво тражи притвор за Сандра Митровића (29)

2 ч

0
Пацијент у УКЦ-у скочио са висине и преминуо

Хроника

Пацијент у УКЦ-у скочио са висине и преминуо

2 ч

0
Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Хроника

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.10.2025.

18

49

Ураган "Mелиса" однио десетине живота

18

41

Стигло упозорење метеоролога: Температура нагло пада, биће и снијега

18

27

Огласила се Олга Даниловић: Одлучила да прекине серију пораза, па послала поруку

18

25

Шок: Звезда и Питер Олајинка раскинули уговор!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner