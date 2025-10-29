Пацијент у УКЦ-у скочио са висине и преминуо

Извор:
СРНА
29.10.2025
16:48
Коментари:0
Четрдесетосмогодишњи пацијент у Универзитетском клиничком центру Тузла скочио је са висине и преминуо, речено је Срни у Управи полције МУП-а Тузланског кантона.
Дежурна сестра у УКЦ-у Тузла пријавила је око 13.00 часова полицији да је пацијент скочио са висине и смртно страдао.
О догађају је обавијештено Тужилаштво Тузланског кантона, након чега је полиција извршила увиђај.
Хроника
Детаљи драме у Сарајеву: Конобар покушао спријечити мушкарца да изврши суицид
Све даље мјере и радње предузимаће се по упутама тужиоца.
Фудбал
1 д0
Хроника
4 д0
Хроника
5 д0
Регион
6 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму