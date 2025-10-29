Logo

Пацијент у УКЦ-у скочио са висине и преминуо

Извор:

СРНА

29.10.2025

16:48

Коментари:

0
Пацијент у УКЦ-у скочио са висине и преминуо
Фото: Pixabay

Четрдесетосмогодишњи пацијент у Универзитетском клиничком центру Тузла скочио је са висине и преминуо, речено је Срни у Управи полције МУП-а Тузланског кантона.

Дежурна сестра у УКЦ-у Тузла пријавила је око 13.00 часова полицији да је пацијент скочио са висине и смртно страдао.

О догађају је обавијештено Тужилаштво Тузланског кантона, након чега је полиција извршила увиђај.

Полиција ФБиХ

Хроника

Детаљи драме у Сарајеву: Конобар покушао спријечити мушкарца да изврши суицид

Све даље мјере и радње предузимаће се по упутама тужиоца.

Подијели:

Тагови:

Tuzla

pacijent

UKC

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fudbalska lopta

Фудбал

Отац фудбалера Манчестер јунајтеда извршио самоубиство

1 д

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у Сарајеву: Мушкарац починио самоубиство скоком с хотела

4 д

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ужас у БиХ: Мушкарац починио самоубиство у породичној кући

5 д

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Пронађено тијело Ђурђице Алдини: Муж је оставио у шуми и прекрио лишћем

6 д

0

Више из рубрике

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Хроника

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

4 ч

0
Страдали Лазар

Хроника

Ово је млади џудиста Лазар који је страдао у тешкој несрећи

4 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Бачена бомба на кућу у Сарајеву, оштећена три возила

5 ч

0
Зијад Јагодић

Хроника

Огласила се ПДА након што је ухапшен Зијад Јагодић

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 29.10.2025.

18

49

Ураган "Mелиса" однио десетине живота

18

41

Стигло упозорење метеоролога: Температура нагло пада, биће и снијега

18

27

Огласила се Олга Даниловић: Одлучила да прекине серију пораза, па послала поруку

18

25

Шок: Звезда и Питер Олајинка раскинули уговор!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner