Огласила се ПДА након што је ухапшен Зијад Јагодић

29.10.2025

14:00

Зијад Јагодић
Након што је објављено да је у акцији МУП-а Тузланског кантона, која је усмјерена на разбијане ланца особа које су наводиле малољетнице на проституцију, ухапшен и универзитетски професор Зијад Јагодић огласио се и Покрет демократске акције (ПДА).

До реакције ПДА дошло је након информације да је Јагодић члан њихове странке, што су они демантовали.

"Ради се о потпуно неоснованом покушају да се лоши поступци појединаца доведу у везу са ПДА како би се окаљало име странке, иако нити једна чињеница не указује на било какву повезаност ПДА с овим случајем. Зијад Јагодић није активни члан нити функционер ПДА већ више од четири године", наводе из ове странке.

Додају да је избрисан из евиденције чланства још 2021. године и од тада нема никакву формалну нити неформалну везу са ПДА.

"У потпуности демантујемо сваку повезаност наведеног лица са ПДА те овакве тврдње сматрамо злонамјерном политичком инсинуацијом којом се настоји скренути пажња са стварне ситуације и одговорних актера", поручили су из ПДА.

Зијад Јагодић

хапшење

