Logo

Опасан вирус пријети Европи, ево како се шири

Извор:

Дневник.хр

29.10.2025

13:50

Коментари:

0
Опасан вирус пријети Европи, ево како се шири
Фото: Pixabay

Европски центар за контролу и превенцију заразних болести (ЕЦДЦ) упозорио је да се вирус мајмунских богиња шири локално у неколико европских земаља.

Тај вирус долази у Европу приликом доласка путника из средње и западноафричких земаља, гдје је вирус домицилан код животиња које су његов основни преносници. Нови подаци ЕЦДЦ-а показују да је у четирима европским земљама сада потврђен локални пријенос вируса с човјека на човјека.

Шпанска је пријавила свој први такав случај 10. листопада, Низоземска 17. листопада, а затим су пријављена и два случаја у Италији и један у Португалу.

Кравата

Занимљивости

Љубичаста кравата носи скривену поруку

"Овакав развој догађаја разликује се од претходно пријављених случајева повезаних с путовањима, углавном међу путницима који су се враћали из подручја изван ЕУ-а ендемских за мајмунске богиње. Ови нови случајеви пријављени су међу мушкарцима који нису недавно путовали у таква подручја, што упућује на то да би пријенос могао бити у току међу мушкарцима у европским земљама", наводи се у саопштењу ЕЦДЦ-а.

Иако је непосредни ризик од заразе болешћу за општу популацију низак, укупни ризик од инфекције умјерен је за мушкарце који имају полне односе с мушкарцима. Како би се спријечило даље ширење, потребан је вишеструки јавноздравствени одговор, наводи се.

Мајмунске богиње су болест слична великим богињама код људи, а вјерује се да га преносе афрички глодавци и разне врсте мајмуна. На човјека се преноси са животиње или с човјека на човјека изравним пријеносом, најчешће угризом или огреботином, тјелесним текућинама, те сексуалним путем.

Ауто

Ауто-мото

Све ближе признавање возачке дозволе свих категорија из БиХ у Аустрији

Код заражених особа појављују се специфичне кожне лезије и красте, уз отицање лимфних чворова, који су главни индикатор болести. Болест прате повишена тјелесна температура, главобоља, бол у мишићима и исцрпљеност, пише Дневник.хр.

Подијели:

Таг:

majmunske boginje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Љубичаста кравата носи скривену поруку

Занимљивости

Љубичаста кравата носи скривену поруку

1 ч

0
АТВ сазнаје: Кнежевић разријешен, Ћорић нови в.д. директора ИРБ-а

Економија

АТВ сазнаје: Кнежевић разријешен, Ћорић нови в.д. директора ИРБ-а

1 ч

7
Тарик Капетановић: Шмит одлази, Додик остаје, а Сарајево је неважно

БиХ

Тарик Капетановић: Шмит одлази, Додик остаје, а Сарајево је неважно

1 ч

0
Умрла сестра Биље Крстић

Сцена

Умрла сестра Биље Крстић

2 ч

0

Више из рубрике

Шта је опасно низак крвни притисак? Ево када је вријеме да се обратите љекару

Здравље

Шта је опасно низак крвни притисак? Ево када је вријеме да се обратите љекару

4 ч

0
До каквих промјена долази у тијелу послије 16 сати поста?

Здравље

До каквих промјена долази у тијелу послије 16 сати поста?

7 ч

0
Нова студија: Појава сиједе косе може бити механизам тијела да се одбрани од рака

Здравље

Нова студија: Појава сиједе косе може бити механизам тијела да се одбрани од рака

21 ч

0
Чиме се заправо хране пилићи на фармама? Ово је права истина о месу које нисте ни свјесни

Здравље

Чиме се заправо хране пилићи на фармама? Ово је права истина о месу које нисте ни свјесни

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner