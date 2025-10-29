Опасан вирус пријети Европи, ево како се шири

Извор:
Дневник.хр
29.10.2025
13:50

Европски центар за контролу и превенцију заразних болести (ЕЦДЦ) упозорио је да се вирус мајмунских богиња шири локално у неколико европских земаља.
Тај вирус долази у Европу приликом доласка путника из средње и западноафричких земаља, гдје је вирус домицилан код животиња које су његов основни преносници. Нови подаци ЕЦДЦ-а показују да је у четирима европским земљама сада потврђен локални пријенос вируса с човјека на човјека.
Шпанска је пријавила свој први такав случај 10. листопада, Низоземска 17. листопада, а затим су пријављена и два случаја у Италији и један у Португалу.
"Овакав развој догађаја разликује се од претходно пријављених случајева повезаних с путовањима, углавном међу путницима који су се враћали из подручја изван ЕУ-а ендемских за мајмунске богиње. Ови нови случајеви пријављени су међу мушкарцима који нису недавно путовали у таква подручја, што упућује на то да би пријенос могао бити у току међу мушкарцима у европским земљама", наводи се у саопштењу ЕЦДЦ-а.
Иако је непосредни ризик од заразе болешћу за општу популацију низак, укупни ризик од инфекције умјерен је за мушкарце који имају полне односе с мушкарцима. Како би се спријечило даље ширење, потребан је вишеструки јавноздравствени одговор, наводи се.
Мајмунске богиње су болест слична великим богињама код људи, а вјерује се да га преносе афрички глодавци и разне врсте мајмуна. На човјека се преноси са животиње или с човјека на човјека изравним пријеносом, најчешће угризом или огреботином, тјелесним текућинама, те сексуалним путем.
Код заражених особа појављују се специфичне кожне лезије и красте, уз отицање лимфних чворова, који су главни индикатор болести. Болест прате повишена тјелесна температура, главобоља, бол у мишићима и исцрпљеност, пише Дневник.хр.
