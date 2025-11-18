Logo
Ништа од директног пласмана, БиХ поклекла у Бечу

18.11.2025

22:57

Ништа од директног пласмана, БиХ поклекла у Бечу
Фото: Tanjug/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Репрезентација БиХ није успјела да се директно пласира на Свјетско првенство након што је у Бечу одиграла 1:1 против Аустрије.

Аустријанци су у првих 10 минута су имали чак 74 одсто времена посјед лопте, али из тога су се изродиле само двије полушансе. У 12. минуту БиХ долази у вођство са 1:0.

Голман Шлагер је избоксовао лопту упућену из корнера, са око 16 метара ју је неспретно захватио Мемић, али се у петерцу најбоље снашао Табаковић и главом затресао мрежу домаћина.

Након почетног шока, домаћа селекција је поново преузела иницијативу. Најбољу шансу за изједначење имала је Аустрија у 36. минуту. Васиљ је фантастичном одбраном спасио БиХ након ударца Линхарта са око 20 метара.

Седам минута касније је Лајмер савладао Васиља, али је судија Жоао Пинеира поништио погодак јер је у зачетку те акције фаулиран играч БиХ.

Нападају Аустријанци као и на почетку утакмице, али је БиХ могла прва до гола.

Након убацивања с лијеве стране Шлагер лоше реагује и лопта пролази поред њега, али се одбија од Табаковића назад у руке голмана Аустрије.

Сабицер је у 77. минуту убацио с лијеве стране, Арнаутовић главом шутира али Васиљ скреће лопту до пречке. Нажалост, тада умјесто да ухвати лопту, Васиљ је одбија до Грегорича коме није било тешко да затресе мрежу уза 1:1.

Тагови:

fudbal

BiH

