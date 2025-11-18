Logo
Беч под опсадом због БиХ: Десетине хиљада на улицама

Навијачи БиХ у Бечу
Фото: Screenshot

Улице Беча од раног јутра преплављене су навијачима Босне и Херцеговине, који су у огромном броју стигли у аустријску пријестоницу пред вечерашњи одлучујући дуел против Аустрије за пласман на Свјетско првенство.

Према извјештајима аустријских и босанскохерцеговачких медија, ради се о најбројнијем гостовању бх. навијача у историји, пошто је на десетине хиљада њих на улицама града.

Фудбалери БиХ

Фудбал

Аустрија - БиХ: Гдје има пренос утакмице

Наиме, медији преносе да је централно окупљање навијача на "Стефансплацу", главном бечком тргу у непосредној близини стадиона, одакле се током читавог дана чују навијачке пјесме.

Такође, како Босна и Херцеговина игра меч "тежак" пласмана на Мундијал, утисак је такав да гдје год да се погледа, улице су испуњене заставама и дресовима Босне и Херцеговине.

Према процјенама, на стадиону “Ернст Хапел” ће се окупити између 20.000 и 25.000 навијача из БиХ, док их је на улицама Беча већ сада знатно више, што додатно потврђује величину и значај овог гостовања.

Такође, поједини медији јављају да су навијачи Босне и Херцеговине купило 27.000 карата за овај дуел како би створили што бољу атмосферу и помогли тиму да обезбиједи директан пласман на Свјетско првенство.

Очекује се да ће подршка с трибина надгласати домаће навијаче и створити готово домаћи амбијент за Змајеве.

Да подсјетимо, Босни и Херцеговини је потребна побједа за директан пласман на Свјетско првенство. Реми или пораз значили би завршетак квалификација на другом мјесту и одлазак у бараж.

