Беч под опсадом због БиХ: Десетине хиљада на улицама

Улице Беча од раног јутра преплављене су навијачима Босне и Херцеговине, који су у огромном броју стигли у аустријску пријестоницу пред вечерашњи одлучујући дуел против Аустрије за пласман на Свјетско првенство.
Према извјештајима аустријских и босанскохерцеговачких медија, ради се о најбројнијем гостовању бх. навијача у историји, пошто је на десетине хиљада њих на улицама града.
Наиме, медији преносе да је централно окупљање навијача на "Стефансплацу", главном бечком тргу у непосредној близини стадиона, одакле се током читавог дана чују навијачке пјесме.
Такође, како Босна и Херцеговина игра меч "тежак" пласмана на Мундијал, утисак је такав да гдје год да се погледа, улице су испуњене заставама и дресовима Босне и Херцеговине.
Према процјенама, на стадиону “Ернст Хапел” ће се окупити између 20.000 и 25.000 навијача из БиХ, док их је на улицама Беча већ сада знатно више, што додатно потврђује величину и значај овог гостовања.
Такође, поједини медији јављају да су навијачи Босне и Херцеговине купило 27.000 карата за овај дуел како би створили што бољу атмосферу и помогли тиму да обезбиједи директан пласман на Свјетско првенство.
Очекује се да ће подршка с трибина надгласати домаће навијаче и створити готово домаћи амбијент за Змајеве.
Да подсјетимо, Босни и Херцеговини је потребна побједа за директан пласман на Свјетско првенство. Реми или пораз значили би завршетак квалификација на другом мјесту и одлазак у бараж.
