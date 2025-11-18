Јуве спрема план без Влаховића

18.11.2025
Јувентус би у Фиренци могао да заигра без Душана Влаховића, који је због затезања мишића пропустио утакмицу Србије са Летонијом у квалификацијама за Свјетско првенство 2026.
Због тога се торински клуб још снажније ослања на свог "броја 10", Кенана Јилдиза, који ће дуел Шпанија – Турска пресједети на клупи како би се одморио пред мартовске бараже за Мундијал.
Селектор Турске Винченцо Монтела намјерно га је поштедио како би га физички и ментално освјежио, што је добра вијест за Јувентус уочи тешког низа мечева — од дербија са Фиорентином до гостовања у Бодеу у Лиги шампиона.
Тренер Јувеа Лучано Спалети намјерава да закључно са зимом постави игру око 20-годишњег офанзивца, чија креативност све више постаје кључна.
Јилдиз ове сезоне има три гола, а Спалети очекује да млади турски репрезентативац почне да одлучује и "тешке" утакмице.
Све ће зависити од процјене медицинског тима у наредних 48–72 сата и форме играча по повратку из репрезентација.
Клуб је посљедњих дана покушао да убрза Јилдизев повратак у Торино, али турски Савез није дао зелено свјетло.
Договорено је да Јилдиз остане у националном тиму до утакмице са Шпанијом, након чега одмах путује у Торино и биће на тренингу већ у сриједу.
Иако су преговори о продужетку уговора тренутно у застоју, Јилдиз жели да се потврди на терену.
Није постигао гол из игре још од 16. октобра, па ће дуел са Фиорентином бити додатна прилика да прекине пост.
