Паника на тржишту криптовалута: Расту опкладе на даљи пад биткоина

Биткоин поново стрмоглаво пада, а трговци се припремају за још гори сценарио.
Највећа свјетска криптовалута склизнула је јутрос испод 90.000 долара током трговања у Азији, продубљујући распродају која је обрисала сав овогодишњи добитак.
Промјена је била брза и оштра. Расту опкладе на пад биткоина на нивое од 85.000 и 80.000 долара. Након што су прије само неколико недјеља пратили раст биткоина до рекордних нивоа, трговци су покуповали више од 740 милиона долара вриједних уговора који се кладе на наставак пада до краја новембра, далеко надмашујући интересовање за оптимистичне позиције.
Аналитичари кажу да потражња пада, јер су купци који су гомилали позиције у протеклих шест мјесеци сада дубоко у минусу. Губитке највише трпе компаније познате као дигитални трезори: фирме које су раније ове године нагомилале велике количине криптовалута како би се позиционирале као крипто-опкладе на берзи.
Док је Мајкл Сејлор, власник компаније "Стратеџи" и биткоин ентузијаста управо купио још 835 милиона долара вредних биткоина, неки од његових колега суочавају се са све већим притиском да продају имовину како би заштитили билансе.
Та продаја створила је психолошки притисак, а многи инвеститори на тржишту су загазили дубоко у губитке да би куповали још, али још нису спремни да "пресјеку".
Индекс сентимента који саставља специјализована платформа која прати кретање цијена, волатилност, деривате и друге показатеље, указује на то да су учесници крипто-тржишта заглављени у стању "екстремног страха".
На сентимент утичу и шири економски фактори. Трговци с пажњом прате резултате које у сриједу објављује "Енвидија Корп", својеврсни барометар технолошког сектора и спекулативног ризика, као и промјене очекивања у вези с могућим смањењем каматне стопе Федералних резерви у децембру. "Ес енд Пи" 500 пао је више од један одсто, што је поткопало апетит за ризиком широм тржишта.
Аналитичари напомињу да су ФЕД и приче о АИ балону два велика потенцијална удара за крипто и ризичну имовину пред крај године.
Токен који покреће Етеријум посебно је рањив. Друга највећа криптовалута пала је у уторак на 2.946 долара, чиме је њен пад од почетка октобра премашио 20 одсто.
Шире тржиште тетура откако је талас ликвидација почетком октобра обрисао око 19 милијарди долара у дигиталној имовини. Отворени интерес за терминске уговоре пао је, посебно код мањих токена попут Солане, гдје је позиционирање пало за више од половине, према подацима "Коингласа".
"Тај тон прелива се и на крипто-тржишта, гдје је сентимент и даље крхак: посљедњи пад више одражава шири макро-нервозу него структурне слабости", рекао је Томас Перфумо, глобални економиста у берзи криптовалута Кракен.
