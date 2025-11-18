Видовић: ЕРС није поднијела захтјев Влади Српске за поскупљење струје

Извор:
Агенције
18.11.2025
12:21
Коментари:4
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је данас да Електропривреда Републике Српске није поднијела Влади захтјев за поскупљење струје.
- Прије неколико дана био је тематски састанак у Влади Српске са представницима Електропривреде на коме се видјело да има значајних проблеме у енергетском сектору - рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци.
Видовићева је истакла да би поскупљење струје, уколико га буде, било незнатно.
