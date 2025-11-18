Logo
Видовић: ЕРС није поднијела захтјев Влади Српске за поскупљење струје

18.11.2025

12:21

Видовић: ЕРС није поднијела захтјев Влади Српске за поскупљење струје
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић изјавила је данас да Електропривреда Републике Српске није поднијела Влади захтјев за поскупљење струје.

- Прије неколико дана био је тематски састанак у Влади Српске са представницима Електропривреде на коме се видјело да има значајних проблеме у енергетском сектору - рекла је Видовићева новинарима у Бањалуци.

Струја

Економија

Електропривреда тражи повећање цијене струје и измјену опсега потрошње

Видовићева је истакла да би поскупљење струје, уколико га буде, било незнатно.

