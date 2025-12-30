Са БиХ тржишта повучена кружна пила, опасна за потрошаче

Извор:
Са тржишта БиХ повучена је кружна пила "Искра" јер је опасна за потрошаче, зато што њен заштитни систем може отказати и довести до тешких посјекотина или других повреда.
Ријеч је о пили поријеклом из Кине, из серије ГX-МЦ010Б20241000XXX и са бар кодом 3830042566137, о којој недостају безбједносне информације, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Осим овог, корисник може поставити оштрицу пиле која није прикладна за стварну брзину ротације, повећавајући ризик од квара, лома или избацивања оштрице током употребе.
Предузете су мјере повлачења производа са тржишта, а потрошачима који су купили овај производ савјетује се да га врате увознику или у продавницу гдје је купљен.
