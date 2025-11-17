Румунски коментатор: Кад дођеш у БиХ, једва чекаш да одеш

17.11.2025
11:30
Утакмица између БиХ и Румуније одиграна у Зеници остала је у сјени сцена које, како наводе румунски медији, не приличе спорту. Коментатор Емил Градинесцу испричао је да су румунски навијачи након меча у Зеници били нападнути.
Румунија је доживјела пораз у Зеници, али и неугодности због односа полицајаца према њиховим навијачима.
Према ријечима коментатора Емила Градинесцуа, група румунских ултраса била је нападнута на стадиону.
"Истина је, наша је навијачка група била брутално претучена. У једном тренутку су наши почели скандирати 'Србија, Србија', али тек након што су босански навијачи напустили стадион. Тада је интервенисала полиција. Ушли су с горњег дијела трибине, пришли нашим навијачима и ударали их палицама“, изјавио је Градинесцу за румунски Фанатик.
Додао је да су, према његовим ријечима, напади били неселективни.
"Ко год им је био на дохват руке, добио је ударце. Нису обраћали пажњу ни на присутну дјецу. Тукли су их без икаквог размишљања", рекао је познати румунски коментатор.
Градинесцу, који је током каријере путовао широм Европе, каже да га је стање које је затекао у Босни и Херцеговини шокирало.
"Нема правила, све је сиво, без контура. Као код нас крајем осамдесетих или почетком деведесетих. Као да се вратиш кроз вријеме. Када дођеш овдје, једва чекаш да одеш", рекао је он.
