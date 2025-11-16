Logo
Large banner

Преокрет Србије за крај и првенац Пауновића!

Извор:

Агенције

16.11.2025

19:57

Коментари:

0
Преокрет Србије за крај и првенац Пауновића!
Фото: Tanjug / AP

Фудбалска репрезентација Србије побједом се опростила од квалификација за Мундијал 2026. године.

Пала је Летонија послије преокрета – 2:1 (0:1), у Лесковцу на Дубочици, а стријелци су били Александар Катаи и Александар Станковић.

Обојица су уписали првенце у националном дресу, за првенац селектора Вељка Пауновића.

Могла је и морала Србија да се домогне тог другог мјеста које води у бараж за Мундијал 2026. године у Америци, Канади и Мексику, али је недавни пораз од Албаније у Лесковцу (0:1), под командом Драгана Стојковића, упропастио све.

Енглези су остали досљедни и поштени до самог краја квалификација. Уписали су у Тирани и максимални осми тријумф у Тирани над Албанијом, а двоструки стријелац био је, ко други, но Хари Кејн.

Енглеска је као првопласирана отишла на Свјетско првенство, Албанија ће у бараж, Србија је завршила као трећа. Пораз од Албаније у Лесковцу, испоставио се као кључан.

Подијели:

Таг:

Srbija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

Фудбал

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

4 ч

0
Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства

Фудбал

Пали Бразилци: Млади из Српске се пласирали у четвртфинале Свјетског првенства

5 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене

Фудбал

УЗНЕМИРУЈУЋЕ: Навијач зарио кључ у главу познатом фудбалеру, хорор сцене

6 ч

0
Власник Лација зове свештеника у помоћ

Фудбал

Власник Лација зове свештеника у помоћ

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

34

Цвијановић: БиХ не може ка ЕУ као страни протекторат

21

24

Централне вијести, 16.11.2025.

21

05

Нови детаљи злочина: Убијена жена из Калесије, била запослена у Мостару

20

55

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

20

54

Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner