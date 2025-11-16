Преокрет Србије за крај и првенац Пауновића!

Извор:
16.11.2025
Фудбалска репрезентација Србије побједом се опростила од квалификација за Мундијал 2026. године.
Пала је Летонија послије преокрета – 2:1 (0:1), у Лесковцу на Дубочици, а стријелци су били Александар Катаи и Александар Станковић.
Обојица су уписали првенце у националном дресу, за првенац селектора Вељка Пауновића.
Могла је и морала Србија да се домогне тог другог мјеста које води у бараж за Мундијал 2026. године у Америци, Канади и Мексику, али је недавни пораз од Албаније у Лесковцу (0:1), под командом Драгана Стојковића, упропастио све.
Енглези су остали досљедни и поштени до самог краја квалификација. Уписали су у Тирани и максимални осми тријумф у Тирани над Албанијом, а двоструки стријелац био је, ко други, но Хари Кејн.
Енглеска је као првопласирана отишла на Свјетско првенство, Албанија ће у бараж, Србија је завршила као трећа. Пораз од Албаније у Лесковцу, испоставио се као кључан.
