Власник Лација зове свештеника у помоћ

Извор:

Телеграф

16.11.2025

12:27

Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Alfredo Falcone

Предузетник, политичар и власник Лација, Клаудио Лотито, одлучио је да прибјегне необичном рјешењу како би помогао свом клубу, те је позвао свештеника у помоћ.

Италијански тим већ неко вријеме не може да се похвали сјајним резултатима, а Лотито сматра да његова екипа једноставно нема довољно среће, још од дербија против Роме, који је изгубљен.

Међутим, несрећа на терену није једини проблем за римски клуб. Велики број повреда играча озбиљно мучи Лацио, а Лотито је одлучио да тражи и “божију помоћ” како би се ситуација стабилизовала. Према најновијим информацијама, млади везиста Николо Ровела ускоро ће морати на операцију киле, што је био додатни окидач за ову необичну одлуку власника.

У претходна два мјесеца, Лацио је биљежио чак десет мишићних повреда, што додатно отежава тренажни процес и улогу екипе на првенственим утакмицама. Ровела би на операцију требало да иде у наредним данима, а клуб се нада да ће присуство свештеника и благослов терена донети мир и смањење броја повреда.

Лотито није први пут да користи необичне методе како би “окренуо срећу” у корист свог тима, али оваква одлука свакако изазива пажњу италијанске, али и међународне фудбалске јавности. Навијачи се надају да ће ова симболична прича помоћи тиму да се врати на побједнички пут и да се Лацио избори са низом пехова који су га пратили током сезоне.

(Телеграф)

