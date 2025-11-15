Ово је тим Србије за Летонију

И треба очекивати промјене, али не у огромној мјери, зато што је и сам селектор на конференцији за медије истакао да ће у сваком мечу ићи на побједу. То треба очекивати и против Летонаца у Лесковцу, како би се неуспјешан квалификациони циклус затворио побједом која тиму даје самопоуздање.

На голу би могао да се нађе Ђорђе Петровић, који је у финишу Пиксијевог мандата имао стартно мјесто у тиму. Иако је Пауновић на Вемблију показао да више вјерује Предрагу Рајковићу, који је био дио његовог највећег тренерског успјеха, Петровић би могао да стане на гол против Летонаца како би се и он доказивао новом селектору.

Што се тиче бековског тандема, ту не треба очекивати промјене јер обојици играча треба уигравање и привикавање на нову формацију у националном тиму. Огњен Мимовић играће по десној, а Алекса Терзић по левој страни српске одбране. Тешко је очекивати да ће из тима одсуствовати Страхиња Павловић, а питање је ко ће са њим у тандем - можда Вељко Пауновић пожели да види на дјелу и другог играча Борнмута, Вељка Милосављевића.

Након повреде Ивана Илића, али и због слабијег ривала него у Лондону, Пауновић ће морати да мијења у везном реду. Александар Станковић и Саша Лукић могли би да заиграју у дефанзивном дијелу везног реда, а Лазар Самарџић испред њих, како би стекао неопходно самопоуздање пред циклус у којем би требало да постане прва звијезда тима - или барем једна од првих.

Лијево крило као да је резервисано за капитена Филипа Костића, а на десном је у предности Андрија Живковић, иако селектор има и других опција. Опција има и у нападу, посебно након позива за Јована Милошевића, али... Душан Влаховић има проблема са лакшом повредом, па бисмо вјероватно могли Луку Јовића да видимо од првог минута.

Дакле, да резимирамо, очекивани састав репрезентације Србије: Петровић - Мимовић, Вељковић, Павловић, Терзић - Станковић, Лукић - Живковић, Самарџић, Костић - Јовић.