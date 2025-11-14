Logo
Тужна вијест за фудбалски свијет: Преминуо Саша Ђорђевић

14.11.2025

20:49

Тужна вијест за фудбалски свијет: Преминуо Саша Ђорђевић

Фудбалски свијет погодила је тужна вијест, преминуо је некадашњи фудбалер Рада Саша Ђорђевић.

Ову вијест подијелио је на друштвеним мрежама некадашњи суперлигаш ФК Рад.

"С великом тугом примили смо вијест да нас је, послије тешке болести, напустио наш некадашњи играч Саша Ђорђевић, човјек који је са поносом носио дрес Рада и одиграо више од 60 утакмица за наш клуб.

Његов борбени дух, посвећеност и људскост остаће заувијек упамћени међу свима који су га познавали.

Породици и најближима упућујемо најискреније саучешће", наводе из Рада преносе Новости.рс.

Поред дреса "грађевинара" Ђорђевић је носио дрес Жељезничара, Шактера, Буњодкора, а каријеру је завршио у Синђелићу.

