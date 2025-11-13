Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију

Извор:
Агенције
13.11.2025
23:03
Коментари:0
Фудбалска репрезентација Србије поражена је на Вемблију од Енглеске резултатом 2:0 у деветом колу квалификација за Свјетско првенство, чиме је изгубила шансу да се пласира на највећу свјетску фудбалску смотру.
Албанија је остварила минималну побједу у Андори захваљујући голу Асланија, што је дефинитивно угасило наде „Орлова“ за одлазак на Мундијал.
Фудбал
Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП
Тако ће се Свјетско првенство у САД, Мексику и Канади одржати без Србије, којој је управо пораз од Албаније пресудио и одредио судбину у овим квалификацијама.
- Мислим да смо прво полувријеме били храбри и добро организовани, друго одважни, стварали смо шансе које нисмо користили. Поносан сам на наше момке, направили су добар однос према репрезентацији у овом тешком мечу са великим противником, били близу да изједначимо. У сваком случају, открио сам нове појединце. Сљедећу утакмицу морамо поново да играмо у нашу част да покажемо и одбранимо, да будемо екипа и играмо на побједу - рекао је Пауновић, па наставио:
- Имали смо добрих ствари, било их је мало, али морамо да направимо много више, да будемо екипа која верује у себе, као што смо били у другом полувремену, то нам недостаје, али то су ствари које морамо да поправимо у сљедећим мечевима, у недјељу и касније, преноси Телеграф.
