Logo
Large banner

Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију

Извор:

Агенције

13.11.2025

23:03

Коментари:

0
Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију
Фото: Tanjug / AP

Фудбалска репрезентација Србије поражена је на Вемблију од Енглеске резултатом 2:0 у деветом колу квалификација за Свјетско првенство, чиме је изгубила шансу да се пласира на највећу свјетску фудбалску смотру.

Албанија је остварила минималну побједу у Андори захваљујући голу Асланија, што је дефинитивно угасило наде „Орлова“ за одлазак на Мундијал.

Srbija

Фудбал

Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

Тако ће се Свјетско првенство у САД, Мексику и Канади одржати без Србије, којој је управо пораз од Албаније пресудио и одредио судбину у овим квалификацијама.

- Мислим да смо прво полувријеме били храбри и добро организовани, друго одважни, стварали смо шансе које нисмо користили. Поносан сам на наше момке, направили су добар однос према репрезентацији у овом тешком мечу са великим противником, били близу да изједначимо. У сваком случају, открио сам нове појединце. Сљедећу утакмицу морамо поново да играмо у нашу част да покажемо и одбранимо, да будемо екипа и играмо на побједу - рекао је Пауновић, па наставио:

- Имали смо добрих ствари, било их је мало, али морамо да направимо много више, да будемо екипа која верује у себе, као што смо били у другом полувремену, то нам недостаје, али то су ствари које морамо да поправимо у сљедећим мечевима, у недјељу и касније, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Veljko Paunović

Srbija

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

Фудбал

Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

2 ч

0
Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

Фудбал

Пехови се само нижу, фудбалер Србије доживио тешку повреду

2 ч

0
Србија губи на "Вемблију"

Фудбал

Србија губи на "Вемблију"

3 ч

1
Орлови носили посебан знак на почетку меча против Енглеске на Вемблију

Фудбал

Орлови носили посебан знак на почетку меча против Енглеске на Вемблију

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Прве ријечи Пауновића послије пораза на Вемблију

22

56

Министарство одбране Украјине нова карика у корупционашком ланцу?

22

43

Боља игра, али опет пораз: Србија остала без СП

22

28

Јак земљотрес погодио Јапан

22

19

САД означиле четири европска огранка групе Антифа као терористичке организације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner