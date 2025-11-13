Logo
Орлови носили посебан знак на почетку меча против Енглеске на Вемблију

13.11.2025

21:17

Коментари:

0
Орлови носили посебан знак на почетку меча против Енглеске на Вемблију
Фото: Printscreen

Фудбалска репрезентација Србије на велелепном Вемблију у Лондону игра утакмицу претпосљедњег кола квалификација за Свјетско првенство против Енглеске.

Српски тим тражи освету за утакмицу из Београда из септембра када је било 5:0 за тим који је већ обезбиједио Мундијал.

Душан Албијанић

Фудбал

"Немамо шта да изгубимо" Емотивна најава која даје вјетар у леђа Орловима

Наш тим тражи позитиван резултат, под тим се прије свега мисли на побједу, ако је икако могуће, како не бисмо превише размишљали о утакмици Андора - Албанија.

Српски репрезентативци су на почетку утакмице у глас пјевали химну "Боже правде", а на својим грудима су имали посебан симбол. Наиме, носили су чувену Наталијину рамонду на себи.

Пауновић

Фудбал

Пауновић изненадио саставом против Енглеза

У питању је цвијет који симболизује побједу Србије у Првом светском рату, а Наталијина рамонда осим побједе означава и страдање и васкрсење српског народа, преноси Телеграф.

Србија

Natalijina ramonda

