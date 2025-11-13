Орлови носили посебан знак на почетку меча против Енглеске на Вемблију

13.11.2025
Фудбалска репрезентација Србије на велелепном Вемблију у Лондону игра утакмицу претпосљедњег кола квалификација за Свјетско првенство против Енглеске.
Српски тим тражи освету за утакмицу из Београда из септембра када је било 5:0 за тим који је већ обезбиједио Мундијал.
"Немамо шта да изгубимо" Емотивна најава која даје вјетар у леђа Орловима
Наш тим тражи позитиван резултат, под тим се прије свега мисли на побједу, ако је икако могуће, како не бисмо превише размишљали о утакмици Андора - Албанија.
Српски репрезентативци су на почетку утакмице у глас пјевали химну "Боже правде", а на својим грудима су имали посебан симбол. Наиме, носили су чувену Наталијину рамонду на себи.
У питању је цвијет који симболизује побједу Србије у Првом светском рату, а Наталијина рамонда осим побједе означава и страдање и васкрсење српског народа, преноси Телеграф.
