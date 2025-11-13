Сјајне вијести за Србију, Енглеска без једног од најбољих фудбалера истрчава на Вембли!

Извор:
Телеграф
13.11.2025
18:19
Сјајне вијести за Србију и Вељка Пауновића, Енглеска без једног од најбољих фудбалера истрчава на Вембли!
Фудбалска репрезентација Србије игра против Енглеске од 20 часова и 45 минута утакмицу 9. кола квалификација за Свјетско првенство, у мечу који ће у многоме зависити пласман Орлова на највећу планетарну смотру.
Наиме, у овом тренутку Србија има 10 освојених бодова, док је Албанија корак испред, и имаће већ данас меч лопту за пласман у бараж. Уколико Албанци буду славили у Андори, а Србија буде поражена од Енглеза, Орлови ће дефинитивно остати без пласмана.
Ипак, уколико Србија буде направила подвиг или Андора изненади Албанију, одлука ће пасти у посљедњем колу гдје Србија дочекује Летонију, а Албанија у Тирани игра против Енглеске.
Биће ово деби новог селектора Вељка Пауновића, који сања побједу, нација вјерује у човјека који је прије десет година донио највећи успјех нашој земљи, када је са момцима до 20 година покорио свијет.
Jude Bellingham is set to be on the bench for England's World Cup qualifier against Serbia tonight, with Morgan Rogers set to start. 🏴 pic.twitter.com/OVDuMoDOjF— BBC Sport (@BBCSport) November 13, 2025
Како је јавио ББЦ Спорт, стигле су и охрабрујуће вијести за Србију, пошто Џуд Белингем, једна од главних ведета Енглеске, неће почети ову утакмицу, већ ће се умјесто њега на терену наћи Морган Роџерс.
(телеграф)
