Сјајне вијести за Србију, Енглеска без једног од најбољих фудбалера истрчава на Вембли!

Телеграф

13.11.2025

18:19

Фото: АТВ

Сјајне вијести за Србију и Вељка Пауновића, Енглеска без једног од најбољих фудбалера истрчава на Вембли!

Фудбалска репрезентација Србије игра против Енглеске од 20 часова и 45 минута утакмицу 9. кола квалификација за Свјетско првенство, у мечу који ће у многоме зависити пласман Орлова на највећу планетарну смотру.

Наиме, у овом тренутку Србија има 10 освојених бодова, док је Албанија корак испред, и имаће већ данас меч лопту за пласман у бараж. Уколико Албанци буду славили у Андори, а Србија буде поражена од Енглеза, Орлови ће дефинитивно остати без пласмана.

Лувр пљачка

Свијет

Пуштена жена осумњичена за пљачку накита у Лувру

Ипак, уколико Србија буде направила подвиг или Андора изненади Албанију, одлука ће пасти у посљедњем колу гдје Србија дочекује Летонију, а Албанија у Тирани игра против Енглеске.

Биће ово деби новог селектора Вељка Пауновића, који сања побједу, нација вјерује у човјека који је прије десет година донио највећи успјех нашој земљи, када је са момцима до 20 година покорио свијет.

Како је јавио ББЦ Спорт, стигле су и охрабрујуће вијести за Србију, пошто Џуд Белингем, једна од главних ведета Енглеске, неће почети ову утакмицу, већ ће се умјесто њега на терену наћи Морган Роџерс.

(телеграф)

