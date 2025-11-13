Logo
Large banner

Сцена као из ''Жикине династије'': Аутобусу у Нишу отпао точак, снимак шокирао грађане

13.11.2025

18:15

Коментари:

0
Сцена као из ''Жикине династије'': Аутобусу у Нишу отпао точак, снимак шокирао грађане
Фото: Unsplash

Најновији инцидент у Нишу подсјећа на култну сцену из домаћег филмског серијала "Жикина династија", гдје аутомобил кривуда путем и одједном се врати у хаотичан смијер.

У овом случају, стварност је надмашила филм: аутобусу је отпао точак током вожње у насељу Дурлан.

Иако је ситуација могла бити опасна, пуком срећом избјегнута је трагедија.

За сада нису познати сви детаљи инцидента, али снимак који кружи друштвеним мрежама на Инстаграм страници 192 привукао је велику пажњу грађана.

Комичан моменат претворен у стварност

Ситуација је за многе љубитеље филма смиjешна, али са друге стране, јасно је да је могла имати све само не и забавне посљедице.

Ово је још један подсетник да се саобраћајне неприлике могу догодити свакоме, па чак и најобичнијим возилима, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

autobus

točak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Аутобус слетио у провалију, више погинулих

Свијет

Аутобус слетио у провалију, више погинулих

1 д

0
Аутобус превоз

Свијет

Аутобус пун туриста ударио у камион: Има мртвих

2 д

0
Фото монтажа девастираног аутобуса Борца

Фудбал

Срамна фото монтажа: Потпуно уништен аутобус ФК Борац

5 д

0
Дјеца украла аутобус, па направила хаос

Регион

Дјеца украла аутобус, па направила хаос

1 седм

0

Више из рубрике

Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

Србија

Угледни доктор пронађен мртав: Полиција трагала за њим данима

6 ч

0
Затвореници шипком од кревета направили рупу у зиду: Обезбјеђење одмах реаговало

Србија

Затвореници шипком од кревета направили рупу у зиду: Обезбјеђење одмах реаговало

8 ч

0
Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

Србија

Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

20 ч

1
Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега

Србија

Шта је Небојша Стојковић Стојке говорио о покушају атентата на њега

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

20

САД би могле почети одбијати визе гојазним људима

19

19

Легенда се вратила на клупу Барселоне

19

15

Минић: Јавни дуг Српске 31 одсто БДП-а, скоро дупло нижи од европског стандарда

19

06

Глупост или провокација? Црквени симболи штампани на тоалет папиру

19

04

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner