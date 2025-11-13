Сцена као из ''Жикине династије'': Аутобусу у Нишу отпао точак, снимак шокирао грађане

13.11.2025
18:15
Коментари:0
Најновији инцидент у Нишу подсјећа на култну сцену из домаћег филмског серијала "Жикина династија", гдје аутомобил кривуда путем и одједном се врати у хаотичан смијер.
У овом случају, стварност је надмашила филм: аутобусу је отпао точак током вожње у насељу Дурлан.
Иако је ситуација могла бити опасна, пуком срећом избјегнута је трагедија.
За сада нису познати сви детаљи инцидента, али снимак који кружи друштвеним мрежама на Инстаграм страници 192 привукао је велику пажњу грађана.
Ситуација је за многе љубитеље филма смиjешна, али са друге стране, јасно је да је могла имати све само не и забавне посљедице.
Ово је још један подсетник да се саобраћајне неприлике могу догодити свакоме, па чак и најобичнијим возилима, преноси Телеграф.
Србија
6 ч0
Србија
8 ч0
Србија
20 ч1
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
19
20
19
19
19
15
19
06
19
04
Тренутно на програму