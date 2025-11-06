Дјеца украла аутобус, па направила хаос

Извор:
06.11.2025
15:40
Двојица малољетника су у уторак у Хрватској, у Болу на Брачу украли аутобус. Према писању хрватских медија, дјеца су аутобус возила скроз до другог краја острва, све до Супетра, а путем су ударали и знакове.
Настала је поприлична штета, а клинци су аутобус на крају оставили на пристаништу у Супетру и покушали су да ухвате трајект за Сплит, али их је у томе спријечила полиција.
"Ми смо мислили да ће погинути. Возили смо из Бола и сусрели аутобус који се возио према Горњем Хумцу испред нас. Возио је без светла и ударао је мале стубиће који су били уз друм. Излазио је по пола метра ван пута", испричао је за 24сата читалац који је свједочио бизарној и опасној крађи аутобуса.
Након што полиција ухватила двојицу малољетника, утврђено је да је један од њих, 17-годишњак, 4. новембра у вечерњим сатима у Болу украо аутобус и њиме возио према Супетру, при чему је изазвао саобраћајну несрећу и оштетио аутобус.
Осим аутобуса, 17- годишњак је током вожње оштетио и паркирани камион и неколико саобраћајних знакова, а у Супетру је аутобус зауставио на коловозу. Након тога је, заједно с другим малолетником који је био с њим у аутобусу, покушао да побјегне с мјеста догађаја.
