Младен Жижовић добио мурал у Бијељини

06.11.2025
15:32
Мурал у част преминулом фудбалском тренеру Младену Жижовићу освануо је у Бијељини.
Жижовић је био и тренер Радника, а навијачи бијељинског клуба одали су почаст овом стручњаку.
Жижовићу у част претходно је осликан и мурал у Бањалуци.
Младен Жижовић, тренер Радничког из Крагујевца, преминуо је у понедјељак током првог полувремена утакмице српске Суперлиге између Младости из Лучана и Радничког, пишу Независне.
