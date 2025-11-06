Logo

Младен Жижовић добио мурал у Бијељини

06.11.2025

15:32

Младен Жижовић
Фото: АТВ

Мурал у част преминулом фудбалском тренеру Младену Жижовићу освануо је у Бијељини.

Жижовић је био и тренер Радника, а навијачи бијељинског клуба одали су почаст овом стручњаку.

Жижовићу у част претходно је осликан и мурал у Бањалуци.

Младен Жижовић, тренер Радничког из Крагујевца, преминуо је у понед‌јељак током првог полувремена утакмице српске Суперлиге између Младости из Лучана и Радничког, пишу Независне.

