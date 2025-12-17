Logo
Ове улице данас остају без воде због радова на мрежи

Извор:

АТВ

17.12.2025

09:47

Ове улице данас остају без воде због радова на мрежи
Фото: АТВ

Водоснабдијевање већег дијела града у току претходног дана било је уредно, а иста ситуација се очекује и данас.

Квалитет произведене воде задовољава одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Приједор

Друштво

Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

У сриједу, 17. децембра 2025. године, биће извођени радови у Хиландарској (Пријечани), Паје Јовановића (Лазарево), Ловћенској (Дракулић), Мојковачкој (Лазарево), те у Доњем Первану-Ритани и Драгочају.

Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Мемићима и Крминама.

У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.

