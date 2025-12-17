Ове улице данас остају без воде због радова на мрежи

Извор:
Водоснабдијевање већег дијела града у току претходног дана било је уредно, а иста ситуација се очекује и данас.
Квалитет произведене воде задовољава одредбе Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.
У сриједу, 17. децембра 2025. године, биће извођени радови у Хиландарској (Пријечани), Паје Јовановића (Лазарево), Ловћенској (Дракулић), Мојковачкој (Лазарево), те у Доњем Первану-Ритани и Драгочају.
Екипе “Водовода” задужене за локалне водоводе данас ће отклањати кварове у Мемићима и Крминама.
У периоду извођења радова може доћи до привременог прекида у водоснабдијевању потрошача у дијеловима наведених улица и насеља.
