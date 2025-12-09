Logo
Large banner

Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

Извор:

АТВ

09.12.2025

19:39

Коментари:

0
Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?
Фото: АТВ

Увођење обједињене наплате комуналних услуга изазива подијељена мишљења међу грађанима. Док неки сматрају да ће им олакшати плаћање и смањити компликације, други упозоравају на могуће проблеме и нејасноће у примјени новог система.

“Ако би се то спојило заједно, значи има људи који не могу платити то један рачун, немају једноставно пара, па плате кад могу, струју воду и тако да би то било боље да се остави како јесте.”

“Мислим да је боља опција да то све буде обједињено и на једном рачуну, лакше је нама платити један рачун него три четири појединачна рачуна, с тим да остаје сад дио популације који можда нема довољно средстава у том моменту, е онда је за њих то већ проблем", кажу грађани.

Надлежни у Приједору за сада прате приједлог измјена закона, истичући да ће тек након усвајања сагледати посљедице.

„Везано сада за ове најаве о обједињеној наплати ми ево овђе у Комуналном предузећу заиста немамо искуства, чули смо то само информативно како ће се то даље одразити како ће утицати на наплату како у Комуналном предузећу, Водоводу и осталим комуналним предузећима заиста нема пуно информација", каже Далибор Грабеж, директор АД „Комуналне услуге“, Приједор.

"Уколико је законска регулатива то подржала ми се слажемо са тим само наравно у оном сегменту да новцем од прихода свако предузеће располаже самостално из разлога што је потребно одржавање мреже", каже Драгослав Кабић, директор „Водовода“ а.д. Приједор.

Након што је Уставни суд Републике Српске раније прогласио неуставном одлуку обједињене наплате, из Удружења грађана упозоравају да закон није довољно припремљен и да увођење обједињене наплате захтијева системску организацију.

“Нешто што унапређује област неку наплативост заиста подржавамо али ово што се дешава са обједињеном наплатом гдје неко промијенио нешто процесно, а не размишљајући како ће то материјално се одразити на комунална предузећа на крају крајева на нас потрошаче заиста је нешто што доводи до једног апсурда, да Закон о заштити потрошача више неће постојати овој земљи", каже Муриса Марић, директор УГ „ДОН“, Приједор

Иако закон још није усвојен, предстоји период прилагођавања и праћења како ће промјене функционисати у пракси.

Подијели:

Тагови:

komunalne takse

smeće

Вода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Грађани сагласни: Корупција представља озбиљан проблем

Друштво

Грађани сагласни: Корупција представља озбиљан проблем

1 ч

0
Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

Друштво

Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

2 ч

0
Мићо Пајкановић, свештеник

Друштво

Преминуо свештеник Мићо Пајкановић

3 ч

0
Школа

Друштво

Огласило се Министарство о случају вршњачког насиља у мркоњићкој школи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

52

Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

20

46

Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто

20

26

Детаљи напада ножем у Тузли: Особи се боре за живот, ухапшен потенцијални нападач

20

25

"Пежо" 5008 стиже у Бањалуку: Лото листић са овим бројем је донио некоме ново аутом!

20

17

Археолози пронашли градилиште старих Римљана у рушевинама Помпеје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner