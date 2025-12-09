Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

Извор:
АТВ
09.12.2025
19:39
Коментари:0
Увођење обједињене наплате комуналних услуга изазива подијељена мишљења међу грађанима. Док неки сматрају да ће им олакшати плаћање и смањити компликације, други упозоравају на могуће проблеме и нејасноће у примјени новог система.
“Ако би се то спојило заједно, значи има људи који не могу платити то један рачун, немају једноставно пара, па плате кад могу, струју воду и тако да би то било боље да се остави како јесте.”
“Мислим да је боља опција да то све буде обједињено и на једном рачуну, лакше је нама платити један рачун него три четири појединачна рачуна, с тим да остаје сад дио популације који можда нема довољно средстава у том моменту, е онда је за њих то већ проблем", кажу грађани.
Надлежни у Приједору за сада прате приједлог измјена закона, истичући да ће тек након усвајања сагледати посљедице.
„Везано сада за ове најаве о обједињеној наплати ми ево овђе у Комуналном предузећу заиста немамо искуства, чули смо то само информативно како ће се то даље одразити како ће утицати на наплату како у Комуналном предузећу, Водоводу и осталим комуналним предузећима заиста нема пуно информација", каже Далибор Грабеж, директор АД „Комуналне услуге“, Приједор.
"Уколико је законска регулатива то подржала ми се слажемо са тим само наравно у оном сегменту да новцем од прихода свако предузеће располаже самостално из разлога што је потребно одржавање мреже", каже Драгослав Кабић, директор „Водовода“ а.д. Приједор.
Након што је Уставни суд Републике Српске раније прогласио неуставном одлуку обједињене наплате, из Удружења грађана упозоравају да закон није довољно припремљен и да увођење обједињене наплате захтијева системску организацију.
“Нешто што унапређује област неку наплативост заиста подржавамо али ово што се дешава са обједињеном наплатом гдје неко промијенио нешто процесно, а не размишљајући како ће то материјално се одразити на комунална предузећа на крају крајева на нас потрошаче заиста је нешто што доводи до једног апсурда, да Закон о заштити потрошача више неће постојати овој земљи", каже Муриса Марић, директор УГ „ДОН“, Приједор
Иако закон још није усвојен, предстоји период прилагођавања и праћења како ће промјене функционисати у пракси.
Друштво
1 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
20
52
20
46
20
26
20
25
20
17
Тренутно на програму