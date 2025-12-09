Огласило се Министарство о случају вршњачког насиља у мркоњићкој школи

Извор:
АТВ
09.12.2025
16:01
Коментари:0
Министарство просвјете и културе Републике Српске затражило од Републичког педагошког завода надлежно поступање у случају вршњачког насиља у ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Мркоњић Граду.
Како наводе, министарство је на основу сазнања о случају вршњачког насиља у ЈУ ОШ „Иван Горан Ковачић“ Мркоњић Град те иступа родитеља ученика који су претрпјели насиље у наведеној школи предузело све радње како би се дошло до поузданих информација по питању наведеног.
"Министарство просвјете и културе Републике Српске је затражило хитно изјашњење ЈУ Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Мркоњић Град о поменутом питању. У информацији коју је Школа доставила Министарству просвјете и културе Републике Српске се наводи да је Школи пријављена сумња на постојање насиља над ученицима те да су предузели активности на прикупљању релевантних информација за одлучивање о даљем поступању. У истој се наводи да је у циљу прикупљања свих информација Стручна служба обавила разговоре са ученицима који су жртве насиља као и њиховим родитељима. Школа наводи да је заказан родитељски састанак одјељења чији су поједини ученици актери насиља, као и састанак Тима „Брига о дјеци-Заједничка одговорност и обавеза"", наводе из Министарства.
Након достављене информације од стране школе, Министарство просвјете и културе је предметно питање упутило Републичком педагошком заводу на надлежно поступање како би провјерили наводе, предузели одговарајуће мјере те о истим обавијестили Министарство.
"Полазећи од чињенице да је превенција, спречавање, откривање и сузбијање насиља међу дјецом и младима од општег друштвеног интереса, напомињемо да је од изузетне важности поступање и дјеловање васпитно-образовних институција у свим случајевима вршњачког насиља.
Подсјећамо да је школа дужна у оваквим случајевима поступати у складу са законским и подзаконским актима, као и Протоколом за заштиту дјеце од насиља, занемаривања и злостављања у Републици Српској.
Имајући у виду наведено, Министарство истиче да је задатак свих васпитно-образовних установа да интензивирају активности на промоцији подстицајне комуникације, сарадње, међусобне толеранције и уважавања, уз обавезно укључивање ученика и њихових родитеља. Основни циљ треба да буде унапређење друштвене бриге за дијете и његову заштиту, те обезбјеђивање потребне помоћи у свим ситуацијама када је дијете изложено неком од облика вршњачког насиља, на начин да се осигура адекватна, благовремена и континуирана реакција школе као васпитно-образовне установе", наводе из Министарства.
Подсјећамо, родитељи ученика те школе су за поједине медије изнијели тврдње да су њихова дјеца жртве вршњачког насиља.
