Амила Гаџун, мајка преминуле дјевојчице Џене: "Оптужени нам се смију у судници"

Аваз

09.12.2025

15:18

Амила Гаџун, мајка преминуле дјевојчице Џене
Дјевојчица Џена Гаџун имала је само двије године када је је 14. новембра 2021. године преминула у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, шест дана након што су љекари оптужени за њену смрт у стоматолошкој ординацији обављали “рутинску“ операцију очног капка, током које је дошло до компликација и срчаног застоја, те пада у кому.

Њена породица и даље се бори за истину и правду. Судски поступак је у току, а у „Авазовом интервјуу“ гошћа је била управо мајка мале Џене, Амила Гаџун. Она је истакла да они као породица немају тачне информације шта се дешава на рочиштима.

Пружити помоћ

- Знамо онолико колико нам пренесу наши који су пратили, јер као што знате нама није дозвољено да пратимо. Ми смо покушали да уђемо, али адвокат од оптужене докторице противи се томе. Сваки пут када уђемо будемо изведени напоље. Ради се о нашем мртвом дјетету и сваки пут када дођемо неће суђење да почне док ми не изађемо напоље. Нама ово изгледа као да главну ријеч води адвокат једног од оптужених, ради се о адвокату оптуженог анестезиолога и имам осјећај као да Суд не смије да се успротиви – каже Гаџун.

дзан гадзун

Друштво

Нова трагедија у породици Гаџун

На посљедњем рочишту коначно је успостављена веза, путем веб-линка из Вишег суда у Београду, гдје је приступила вјештакиња докторица судске медицине Татјана Атанасијевић.

- Колико смо ми могли пропратити, жена упорно покушава да докаже су доктори могли на вријеме пружити помоћ, а нису. Како нам је речено, она не може доћи до ријечи, да једва изговори оно што хоће – говори мајка дјевојчице.

Гаџун је говорила о томе колико је цијели овај процес и све што се дешава тешко за њихову породицу.

Default Image

Хроника

Случaј Џене Гаџун: Љекари негирали кривицу

- Тешко је четири године слушати једну те исту причу, једноставно немаш функције више у нормалном животу, не можеш функционисати нормално. Гледаш шта ће се десити на сљедећем рочишту, хоће ли се одржати, хоће ли ико бити одговоран за ово, како ће Суд донијети на крају одлуку, да ли неко овдје има везу, да ли ћемо на крају бити ми криви… Не би ме ни то изненадило да нас окриве на крају. Тешко је… - говори ова храбра жена.

На питање да ли је њих као родитеље који су изгубили дијете ико икада контактирао од оптужених доктора или особља клинике како би изразио саучешће, Гаџун одговара да није.

- Само нас је докторица на почетку контактирала да тражи адресу да пошаље Џенине ствари кући и то је био задњи контакт. Да су изразили саучешће, да смо примјетили неко жаљење нисмо. Једино је докторица Јасмина Халимић покушала пар пута да нам приђе у судници да нам изјави саучешће, а ово остало нико, чак видим кад се подсмјехују кад нас гледају у очи – каже Амила Гаџун.

Гаџун је истакла и како је у овом случају све могуће и очекивано након, како је казала, ових циркуса у судници. Такођер је демантовала наводе да су они позивали на протесте.

Подршка грађана

- Подршка нама је пренесена у медијима као протести. Ми још нисмо позивали на протесте. Ја јесам рекла да сам спремна на протесте уколико дође до отказивања суђења. Људи су нас подржали сами од себе, ми нисмо никог позивали. Видјели смо да се буне неки од адвоката као да ми то позивамо и да то њима прави сметњу. Ја не могу забранити људима да нас подрже, јер људи су више пуни – истиче мајка преминуле дјевојчице Џене.

Она је казала и како се плаши да овоме нема краја, али да неће одустати и да ће се борити колико год буде потребно јер им је убијено дијете.

- Тешко је психички, нико не разумије кроз шта ми пролазимо. Људи кажу “јаки су”, али нико не зна наше борбе које водимо између четири зида. Друго двоје дјеце нам живе у страху, стално питају хоће ли доћи крај овоме, не вјерују више ни доктору кад одемо, ако их зуб заболи, боје се да оду доктору. Имају страх – истиче Амила Гаџун.

„Ако су криви, нека их Суд казни“

Када су у питању наредни кораци, Гаџун је казала да ће сачекати да виде како ће се одвијати суђење, да заврше вјештаци из Београда, те да ће можда и они свједочити.

- Ако су криви, нека их Суд казни, ако мисле да нису криви, нека их пусти, али само да се ово заврши. Четири године је превише. И ми видимо да ће ово потрајати дуго – каже Амила Гаџун.

