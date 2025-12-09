Случај насиља у мркоњићкој школи: Огласила се директорица

Извор:
АТВ
09.12.2025
13:44
Коментари:2
Након тврдњи родитеља да су њихова дјеца жртве насиља, огласила се директор Основне школе "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду Сузана Милић.
Милићева каже да је за случај, како она наводи, "наводног" вршњачког насиља, сазнала 2. децембра, те да је о томе ресорно министарство обавијестила два дана касније, односно 4. децембра.
"Школа је, конкретно, по пријави наводног насиља обавила разговор са одјељенским старјешином, сазвала Одјељенско вијеће, а након тога позвала ученике на разговор и родитеље, који се нису одазвали. Онда је јуче одржан родитељски састанак са једним одјељењем, данас у 18 часова је са другим одјељењем. Јутрос је био састанак тима 'Брига о дјеци'. Ево, сада имамо сједницу Наставничког вијећа", каже Милићева за "Независне новине".
Према њеним ријечима, информације којим располаже, а за које није сигурна, показују да је над "два или три ученика" вршено насиље, док, када је ријеч о извршиоцима, у питању је, тврди, "нека мања група ученика која су наводно вршила насиље".
"То ћемо оставити релевантним институцијама, да то испитају. Ми ћемо, у складу са мјерама и препорукама, одрадити оно што се, по Закону, односи на школу, а остале институције ће да се баве оним што је у њиховој надлежности. Није ништа заташкано. Апсолутно, по пријави, 2. децембра, кренуло се реаговати", каже Милићева за "Независне новине".
Школу ће посјетити инспектори, потврђено је "Независним новинама". Републичкој инспекцији за просвјету се до данас, 9. децембра, нису обраћали родитељи ученика Основне школе "Иван Горан Ковачић" из Мркоњић Града, а због навода о вршњачком насиљу у школи, али ће надлежна инспекција у најкраћем року извршити ванредну контролу у дијелу својих надлежности, потврђено нам је из Инспектората Републике Српске.
"Имајући у виду да постоји сумња на непримјерено понашање и присуство вршњачког насиља међу ученицима, надлежна инспекција ће у најкраћем року извршити ванредну контролу у дијелу својих надлежности, како би се утврдило да ли је школа предузела све прописане мјере за заштиту дјеце од насиља и злостављања", речено је из Инспектората Републике Српске.
Након што су родитељи ученика Основне школе "Иван Горан Ковачић" из Мркоњић Града изнијели тврдње да су њихова дјеца жртве вршњачког насиља, и из Републичког педагошког заводу Републике Српске најављују надзор у овој школи.
"На данашњем стручном колегијуму смо разматрали овај случај, те смо закључили да ће инспектори-просвјетни савјетници на основу информација из медија сутра у оквиру своје надлежности извршити стручно педагошки-надзор у овој школи. На основу стручно-педагошког надзора Републички педагошки завод ће утврдити даље кораке и мјере које ће предузети", рекли су из Републичког педагошког завода.
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци формирало је предмет у вези са наводима да су ученици Основне школе "Иван Горан Ковачић" из Мркоњић Града жртве вршњачког насиља.
"Тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Бањалука је 5. децембра 2025. године запримио пријаву родитеља ученика ОШ 'Иван Горан Ковачић' из Мркоњић Града, у вези са кривичним дјелом Злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање из члана 149. КЗ РС. По запримању пријаве тужилаштво је формирало предмет и предузеће неопходне радње у циљу утврђивања основаности поднесене кривичне пријаве", речено је из Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
Гордана Рајић, омбудсман за дјецу Републике Српске, каже да са дубоком забринутошћу прате информације које су се појавиле у јавности у вези са наводима о вршњачком насиљу у Основној школи "Иван Горан Ковачић" у Мркоњић Граду.
"Сваки облик насиља над дјецом, било физичког, психичког или понижавајућег поступања, представља озбиљно кршење њихових права и захтијева хитну, свеобухватну и координисану реакцију надлежних институција. Забрињава и чињеница да су, према изјавама родитеља, физички и психички знаци злостављања код одређеног броја дјеце били присутни дужи временски период, а да то нису препознали ни родитељи ни школа", рекла је Рајићева.
Општински начелник Драган Вођевић каже да "треба пустити институције да одраде свој посао до краја" и да се види чињенично стање, те да се неки људи не прогласе кривим прије него што се то заврши.
"Наравно, сваки вид насиља апсолутно осуђујем и као начелник и родитељ. Нема мјеста вршњачком насиљу у школама. Мени је жао што се неке ствари дешавају. Ја сам са родитељима већ разговарао, имају моју подршку 24 сата", навео је Вођевић.
