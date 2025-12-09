Inspektorat najavio vanrednu kontrolu škole u Mrkonjiću

09.12.2025
Republičkoj inspekciji za prosvjetu se do danas, 9. decembra, nisu obraćali roditelji učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada, a zbog navoda o vršnjačkom nasilju u školi, ali će nadležna inspekcija u najkraćem roku izvršiti vanrednu kontrolu u dijelu svojih nadležnosti, potvrđeno nam je iz Inspektorata Republike Srpske.
"Imajući u vidu da postoji sumnja na neprimjereno ponašanje i prisustvo vršnjačkog nasilja među učenicima, nadležna inspekcija će u najkraćem roku izvršiti vanrednu kontrolu u dijelu svojih nadležnosti, kako bi se utvrdilo da li je škola preduzela sve propisane mjere za zaštitu djece od nasilja i zlostavljanja", rečeno je za "Nezavisne novine" iz Inspektorata Republike Srpske.
Podsjetimo, roditelji učenika Osnovne škole "Ivan Goran Kovačić" iz Mrkonjić Grada iznijeli su tvrdnje da su njihova djeca žrtve vršnjačkog nasilja.
Roditelji su istrajni u tome da ovaj slučaj bude izveden na čistac, a i jutros su se, kako saznaju "Nezavisne novine", sastali kako bi vidjeli šta i kako dalje.
Roditelji učenika kažu da su prošlog ponedjeljka saznali da njihova djeca trpe zlostavljanje i vršnjačko nasilje više od godinu i po.
Očekuju od nadležnih institucija da sve ispitaju, kako bi škola bila i ostala bezbjedno mjesto za sve učenike.
