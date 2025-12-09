"BiH će svečano otvoriti granični prelaz Gradiška, pa zatvoriti"

Glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH", Velibor Peulić ističe da će prelaz biti otvoren uz prisustvo zvaničnika BiH, Hrvatske i EU, i da će odmah nakon toga biti zatvoren.

"To nikako nije dobra vijest za prevoznike, koji se i inače suočavaju s nizom problema. Pored putnika i svih kojima je potreban najfrekventniji prelaz, najprometniji i najvažniji. Vidite, sjeverozapadni dio BiH, centralni dio pa sve do Dervente usmjereni su u lijevak prema Gradišci. Mi kao konzorcijum nismo iznenađeni razvojem situacije. Pisali smo članke o tome. BiH je od Kulina bana imala slobodan prolaz. Mi apsolutno nismo iznenađeni", kaže Peulić.

Ističe da su razgovarali sa Upravom za indirektno oporezivanje kako bi se ubrzao promet roba.

"I kada smo sve usaglasili, rečeno nam je da se mora čekati Upravni odbor da odobri procedure. Kada se sve dogovori da se promet ubrza, zavisimo od jednog čovjeka. To je poražavajuće. Desetine miliona eura uložene su u taj prelaz, više od 20 godina mi to čekamo i zamislite kakva je to loša poruka. Doći će predstavnici Evropske unije, premijer Plenković i predstavnici naše strane i reći ćemo: "BiH je otvorila savremeni granični prelaz, ali sačekat ćemo da on bude u funkciji." To je jako loša poruka", napomenuo je Peulić.

Dodaje da ljudi koji se bave uvozom i izvozom znaju da je u ovom periodu veći promet putnika i roba, te da se zbog ovakvih odluka može očekivati 20 odsto manje turista.

"Stari prelaz je izdržao 30 godina i sada smo imali priliku da poentiramo. Bili smo svjesni da to neće biti funkcionalno istog dana, ali trebalo je rasteretiti Gradišku. Međutim, nekome to ništa ne znači. Poučeni tim iskustvima, Konzorcijum logistika je, nažalost, od 1. decembra počeo seobu transportnih kapaciteta i ljudi u inostranstvo. Obavijestili smo zemlje u okruženju i, nažalost, termin nije lijep, ali bili smo primorani da drugu i treću generaciju naših transportnih kompanija usmjerimo da svoj razvoj nastave u susjednim zemljama. Ova poruka oko graničnog prelaza; zar je moguće da se pojedinac postavi iznad države BiH", upitao je Peulić.

Podsjetio je da se Zijad Krnjić prošle sedmice nije složio jer se sjednice ne održavaju redovno. A juče je rekao da je pitanje preraspodjele sredstava u pitanju.

"On ne želi da olakša život običnim ljudima. Granični prelaz ne mijenja vlast, nego olakšava život običnim ljudima. Ljudi čekaju po 4–5 sati. Granični prelaz je isključivo u ingerenciji BiH. Čak ni Ministarstvo unutrašnjih poslova ne može pristupiti graničnom prelazu bez odobrenja. Ovdje je riječ o jednostavnim principima. Sav trošak koji nastaje kao posljedica čekanja znači da smo, nažalost, prema Evropskoj uniji sve učinili da ne budemo kredibilan partner. Toliko je graničnih prelaza integrisano, ali očigledno možda sve to treba zatvoriti i pretvoriti u skelu; tako razmišlja taj pojedinac", naglasio je Peulić.

Ponovio je da Konzorcijum logistika obavještava javnost da će iseliti svoje kapacitete.

"Mi nismo nikakva interesna zajednica koja traži sažaljenje. Na ovaj način potvrđujete mladim ljudima da im ovdje nije mjesto. Da li će neko za Novu godinu provesti 15 sati u svom vozilu; to njima nije važno. Da li ćemo mi te troškove kalkulisati; ni to nije važno. Ovdje je važan samo neki inat. Mi ćemo se obratiti preko pravnih timova, jer 40 evra košta sat čekanja. EU je rekla da je prelaz upotrebljiv, da je most upotrebljiv, i mi ćemo se obratiti da vidimo ko će nama platiti sat čekanja, a prosjek je 17 sati oko Nove godine", upozorio je Peulić..

Ističe da prevoznici više nemaju kalkulacija u svojim očekivanjima.

"Ako šaljete ovakvu poruku; "otvorili smo, ali neće funkcionisati"; onda će EU reći da se tamo dešava nešto čudno. Obratili smo se Briselu, ali više nijednoj diplomatskoj fazi ne možemo vjerovati. Doći će ljudi da otvore prelaz 11. decembra i to bi trebalo da bude početni korak ujedinjenja Evrope, to je trebalo biti simbol. Ali sada ni to ne može. To je teatar apsurda. Apsurdistan. Tačno smo pozicionirali birokrate koji se stavljaju iznad države", kaže Peulić.

Ističe da zbog takvih odluka pojedinaca, prevoznici izvoze milijardu KM iz BiH u Hrvatsku i Sloveniju.

"Već smo 125 firmi registrovali u Hrvatskoj. Da privreda u BiH bude potpuno nacisto: nećete moći računati da ćete u svako doba dana i noći imati vozila na raspolaganju. Moraćete se najaviti i plaćati skuplje. Apsurd je da dopustite pojedincima da koče sve o čemu govorimo", naglasio je Peulić.

Podsjetio je da je sadašnji prelaz u Gradišci u centru grada, i da su konstantne gužve, a da je carinska ispostava prije desetak godina izdvojena šest kilometara od prelaza te da je napravljen novi prelaz ali on ne može da funkcioniše.

"Ostaće unutrašnji transport, ali prevoznici poručuju jasno i glasno: ne možemo se više prevariti. Ostavićemo iza sebe održive kompanije, ali trošak će plaćati svi građani BiH zbog odluka pojedinaca koji se stavljaju iznad države - i to je veoma ružna poruka. Ta poruka kaže: možete nam napraviti prelaz, možete investirati, ali mi ćemo naći način da se usprotivimo. Put u Evropu ne treba da čeka na nas - mi smo ti koji stoje u koloni", zaključio je Peulić za RTRS.