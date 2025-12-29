Poruke iz FS BiH za kraj 2025. godine: Idemo ispred postavljenog cilja

Kraj godine vrijeme je kada se svode računi i u fudbalskom savezu BiH.

Najodgovorniji trojac sjeo je pred novinare i analizirao urađeno tokom 2025. godine.

Predsjednik Vico Zeljković osvrnuo se na rezultate seniorske selekcije koja je u baražu za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Dobru šansu za plasman na Mundijal, selekcija BiH imala je u Beču, ali selektor Sergej Barbarez i direktor Emir Spahić ne odustaju od misije, a to je kako kažu, sistematski rad sa dugogodišnjim planom.

Neizbježna tema bilo je i suđenje u Premijer ligi BiH. Na čelo komiteta stigao je Slovenac Darko Čeferin.

Predsjednik saveza potvrdio je nove projekte, proširenje trening centra u Zenici, a do ljeta će biti završen idejni projekt za izgradnju stadiona. Takođe, Savez ide u realizaciju 18 terena sa vještačkom travom.