Evo po kome je Vujadin Savić dobio ime

Vujadin Savić nalazi se u žiži tokom karijere zbog sportskih uspjeha, a nakon karijere zbog priče koja nema toliko veze sa sportom.

Prije nekoliko godina u intervjuu za Kurir njegov otac Dušan Savić otkrio je jednu zanimljivost.

Legedarni as je tada pričao po kome je njegov sin Vujadin dobio ime.

''Vujadin Savić, koji nosi ime po našem velikom prijatelju, slavnom fudbaleru i treneru, Vujadinu Boškovu, svojim kvalitetom, snagom svoje ličnosti, igrama u crveno-bijelom dresu i ljubavlju prema Zvezdi, koja isijava iz njega u svakom trenutku, uspio je da postane lider, kapiten ekipe. To je bio njegov san. Ponosan sam na svog sina'', pričao je tada Dule Savić.

Ko je Vujadin Savić

Vujadin Savić je rođen 1. jula 1990. u Beogradu je bivši srpski fudbaler, sada fudbalski trener. Najpoznatiji je po igrama na poziciji štopera, kao i po vezanosti za Crvenu zvezdu, klub u kojem je ponikao i čiji je dres nosio u više navrata, uključujući i kao kapiten tima.

Savić je tokom karijere igrao za brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, uključujući Bordo (Francuska), Dinamo Drezden i Arminija Bilefeld (Njemačka), Šerif (Moldavija), APOEL (Kipar) i Olimpiju Ljubljana (Slovenija). Odlikovala ga je fizička snaga, odlična igra glavom i liderstvo na terenu.

Potiče iz poznate fudbalske porodice – sin je legende Crvene zvezde Dušana Savića i novinarke Marine Rajević Savić. U dugogodišnjoj je vezi sa glumicom Mirkom Vasiljević, sa kojom ima četvoro djece, prenosi Srpskainfo.