Logo
Large banner

Evo po kome je Vujadin Savić dobio ime

29.12.2025

17:23

Komentari:

0
Ево по коме је Вујадин Савић добио име
Foto: Instagram

Vujadin Savić nalazi se u žiži tokom karijere zbog sportskih uspjeha, a nakon karijere zbog priče koja nema toliko veze sa sportom.

Prije nekoliko godina u intervjuu za Kurir njegov otac Dušan Savić otkrio je jednu zanimljivost.

Legedarni as je tada pričao po kome je njegov sin Vujadin dobio ime.

''Vujadin Savić, koji nosi ime po našem velikom prijatelju, slavnom fudbaleru i treneru, Vujadinu Boškovu, svojim kvalitetom, snagom svoje ličnosti, igrama u crveno-bijelom dresu i ljubavlju prema Zvezdi, koja isijava iz njega u svakom trenutku, uspio je da postane lider, kapiten ekipe. To je bio njegov san. Ponosan sam na svog sina'', pričao je tada Dule Savić.

vujadin savic

Scena

Šta kaže tata: Dule Savić se oglasio o Vujadinu

Ko je Vujadin Savić

Vujadin Savić je rođen 1. jula 1990. u Beogradu je bivši srpski fudbaler, sada fudbalski trener. Najpoznatiji je po igrama na poziciji štopera, kao i po vezanosti za Crvenu zvezdu, klub u kojem je ponikao i čiji je dres nosio u više navrata, uključujući i kao kapiten tima.

Savić je tokom karijere igrao za brojne klubove u Srbiji i inostranstvu, uključujući Bordo (Francuska), Dinamo Drezden i Arminija Bilefeld (Njemačka), Šerif (Moldavija), APOEL (Kipar) i Olimpiju Ljubljana (Slovenija). Odlikovala ga je fizička snaga, odlična igra glavom i liderstvo na terenu.

Potiče iz poznate fudbalske porodice – sin je legende Crvene zvezde Dušana Savića i novinarke Marine Rajević Savić. U dugogodišnjoj je vezi sa glumicom Mirkom Vasiljević, sa kojom ima četvoro djece, prenosi Srpskainfo.

Podijeli:

Tag:

Vujadin Savić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Scena

Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

1 sedm

0
Вујадин Савић на прагу великог клуба

Fudbal

Vujadin Savić na pragu velikog kluba

1 sedm

0
Нападнут Вујадин Савић

Scena

Bilo je svakakvih gadosti: Svjedok prepričao napad na Vujadina Savića

1 sedm

0
Нападнут Вујадин Савић

Scena

Napadnut Vujadin Savić, objavljen video tuče

1 sedm

0

Više iz rubrike

Немања Матић испрозивао Џаку и Шаћирија: "Што не играте за Албанију ако је толико волите?"

Fudbal

Nemanja Matić isprozivao Džaku i Šaćirija: "Što ne igrate za Albaniju ako je toliko volite?"

2 h

0
Ово је 10 најбољих навијачких група у 2025. години: Делије високо рангиране, Гробари нису на листи

Fudbal

Ovo je 10 najboljih navijačkih grupa u 2025. godini: Delije visoko rangirane, Grobari nisu na listi

3 h

0
Барселона контактирала Влаховића!

Fudbal

Barselona kontaktirala Vlahovića!

4 h

0
Роналдо: Нећу завршити играчку каријеру док не постигнем 1.000 голова

Fudbal

Ronaldo: Neću završiti igračku karijeru dok ne postignem 1.000 golova

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

19

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

19

19

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

19

15

Ko će raditi za platu od marku?

19

13

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

19

10

"Za 5 minuta ako ne odeš, bićeš ubijen": Bespravno zauzimanje zemlje širom FBiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner