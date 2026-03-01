Danas je tokom novih napada na Ujedinjene Arapske Emirate pogođena luka u Abu Dabiju.

Redakcija Provjereno.info je od čitalaca dobila video snimak koji prikazuje šta se dogodilo na mjestu događaja a vidljivi su eksplozije i dim u dijelu luke.

Izvještaji potvrđuju da se vidi dim u blizini lučkih postrojenja u Abu Dabiju nakon serije eksplozija koje su odjeknule gradom.

Iako su primarni ciljevi bili aerodrom i vojne baze, krhotine su pale i na industrijske zone.

Prema trenutnim podacima, lokalna protivvazdušna odbrana pokušava da odgovori na prijetnju, ali informacije o eventualno povrijeđenim osobama ili obimu materijalne štete još uvijek nisu zvanično potvrđene