Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

Izvor:

SRNA

01.03.2026

11:35

Експлозије у Техерану
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Zgrada ambasade Srbije u Teheranu oštećena je tokom prijepodneva u vazdušnim napadima na Iran, prenosi RTS.

Kako saznaje, nema povrijeđenih.

Gađana je vojna baza koja se nalazi u blizini ambasade Srbije.Podsjećamo, u subotu, 28. februara, u ranim jutarnjim satima Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su, kako je saopšteno, preventivne napade na ciljeve u Iranu, nakon višemjesečnih tenzija i neuspjelih pregovora o iranskom nuklearnom programu.

U tim napadima ubijen je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, što je izazvalo naglu eskalaciju sukoba u regionu.

Iran je potom pokrenuo talas odmazde, gađajući američke baze i izraelske ciljeve širom Bliskog istoka, dok su eksplozije zabilježene u više zemalja Persijskog zaliva.

Zbog novonastale situacije, region je stavljen u stanje visoke pripravnosti, a međunarodna zajednica poziva na hitnu deeskalaciju.

Ambasada Srbije

Teheran

Iran

Iran vijesti

