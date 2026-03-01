Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

Izvor:
SRNA
01.03.2026
11:35
Zgrada ambasade Srbije u Teheranu oštećena je tokom prijepodneva u vazdušnim napadima na Iran, prenosi RTS.
Kako saznaje, nema povrijeđenih.
Gađana je vojna baza koja se nalazi u blizini ambasade Srbije.Podsjećamo, u subotu, 28. februara, u ranim jutarnjim satima Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su, kako je saopšteno, preventivne napade na ciljeve u Iranu, nakon višemjesečnih tenzija i neuspjelih pregovora o iranskom nuklearnom programu.
U tim napadima ubijen je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, što je izazvalo naglu eskalaciju sukoba u regionu.
Iran je potom pokrenuo talas odmazde, gađajući američke baze i izraelske ciljeve širom Bliskog istoka, dok su eksplozije zabilježene u više zemalja Persijskog zaliva.
Zbog novonastale situacije, region je stavljen u stanje visoke pripravnosti, a međunarodna zajednica poziva na hitnu deeskalaciju.
