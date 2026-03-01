Logo
Large banner

Iran pogodio kancelarije CIA u Dubaiju

Izvor:

ATV

01.03.2026

11:09

Komentari:

0
Експлозије у Дубајиу
Foto: Tanjug/AP

Sjedište američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) u Dubaiju bilo je meta iranskog raketnog napada, saopštila je novinska agencija Fars na svom Telegram kanalu.

Ranije su primljene informacije o četiri povrijeđene osobe usled iranskog napada na međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Iran je ciljao više mjesta u Dubaiju, uključujući Burdž al Arab i hotel Fermont Palm, nakon što su SAD i Izrael pokrenule zajedničku operaciju protiv Irana. Višestruke eksplozije su se čule u Dubaiju u nedelju.

Od‌jekuju glasne eksplozije

Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u oblasti Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prestonice Dohe ovog jutra, drugi dan zaredom, prenio je Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je izveo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Četiri osobe povrijeđene su u subotu u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma.

Takođe, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burdž al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na vještačkom ostrvu.

Prema snimcima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar, prenosi B92.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Izrael Iran

CIA

Dubai vesti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Уништене зграде у Техерану

Svijet

Ubijen šef iranske policijske obavještajne službe

1 h

1
Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Saučešće moralu i svima koji slave ubistvo svata na Baščaršiji

1 h

0
Патријарх Павле

Društvo

Tri poroka teža od mrsne hrane po riječima Patrijarha Pavla

1 h

0
Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

Republika Srpska

Minić: Početak tragedije i ubistvo civila ne može se slaviti

1 h

3

Više iz rubrike

Уништене зграде у Техерану

Svijet

Ubijen šef iranske policijske obavještajne službe

1 h

1
Напад Израела на Иран

Svijet

Poznata Srpkinja otkrila nove detalje iz Dubaija: Rakete padaju svuda

2 h

0
Авион, лет

Svijet

Avio-prevoznici i danas otkazuju letove

2 h

0
Дубаи

Svijet

Banjalučanka u Dubaiju: Ovdje ima mnogo ljudi iz BiH, ne znamo kako ćemo kući

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

59

Amidžić: Narod ne može biti urbanistički višak – institucije moraju biti u centru

11

53

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

11

45

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

11

35

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

11

27

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner