Iran pogodio kancelarije CIA u Dubaiju

Sjedište američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) u Dubaiju bilo je meta iranskog raketnog napada, saopštila je novinska agencija Fars na svom Telegram kanalu.
Ranije su primljene informacije o četiri povrijeđene osobe usled iranskog napada na međunarodni aerodrom u Dubaiju.
Footage of CIA headquarters in Dubai targeted this morning by Iran, have emerged.— Syrian Girl (@Partisangirl) March 1, 2026
UAE is arresting those releasing the footage. But they can’t hide this. pic.twitter.com/K3iPuvH4WU
Iran je ciljao više mjesta u Dubaiju, uključujući Burdž al Arab i hotel Fermont Palm, nakon što su SAD i Izrael pokrenule zajedničku operaciju protiv Irana. Višestruke eksplozije su se čule u Dubaiju u nedelju.
Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u oblasti Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prestonice Dohe ovog jutra, drugi dan zaredom, prenio je Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca.
Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je izveo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.
Četiri osobe povrijeđene su u subotu u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma.
Takođe, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burdž al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na vještačkom ostrvu.
Prema snimcima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar, prenosi B92.
