Iran pogodio kancelarije CIA u Dubaiju

Sjedište američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) u Dubaiju bilo je meta iranskog raketnog napada, saopštila je novinska agencija Fars na svom Telegram kanalu.

Ranije su primljene informacije o četiri povrijeđene osobe usled iranskog napada na međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Footage of CIA headquarters in Dubai targeted this morning by Iran, have emerged.



UAE is arresting those releasing the footage. But they can’t hide this. pic.twitter.com/K3iPuvH4WU — Syrian Girl (@Partisangirl) March 1, 2026

Iran je ciljao više mjesta u Dubaiju, uključujući Burdž al Arab i hotel Fermont Palm, nakon što su SAD i Izrael pokrenule zajedničku operaciju protiv Irana. Višestruke eksplozije su se čule u Dubaiju u nedelju.

Od‌jekuju glasne eksplozije

Nekoliko glasnih eksplozija čulo se u oblasti Dubaija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i iznad katarske prestonice Dohe ovog jutra, drugi dan zaredom, prenio je Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca.

Nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, Teheran je izveo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Četiri osobe povrijeđene su u subotu u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma.

Takođe, iranski dron pogodio je luksuzni hotel Burdž al Arab u Dubaiju, koji se nalazi na vještačkom ostrvu.

Prema snimcima na društvenim mrežama, nakon napada u hotelu je izbio požar, prenosi B92.