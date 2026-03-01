Cvijanović: Razmontiraćemo sve Konakovićeve manipulacije

Ugovor čije sklapanje je inicirao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković bio je finansijska i pravna prevara, ali i politička obmana. Takođe, osim svoje javnosti, u zabludu je doveo i američke partner, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"U najkraćem, završilo je kako je trebalo i jedino bilo ispravno, ali je to Konaković prećutao", istakla je Cvijanovićeva na Iksu.

Naglasila je da je Konaković svoje manipulacije krio praveći galamu protiv Republike Srpske.

"Inače, Konaković ni na jednoj stranoj adresi nije predstavljao BiH, već je koristio funkciju da se obračunava sa Republikom Srpskom. P.S. Razmontiraćemo sve njihove manipulacije. Strpljivo, korak po korak", zaključila je Cvijanovićeva.