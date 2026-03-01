Amidžić: Narod ne može biti urbanistički višak – institucije moraju biti u centru

Zgrada može biti urbanistički višak, ali ono što predstavlja narod ne može da bude urbanistički višak. Institucije nisu zgrade – one predstavljaju naše pravo, naše postojanje i našu mogućnost da odlučujemo.

Srce je u centru, nije u petama ni u koljenu“, poručio je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić komentarišući poruke gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića o potrebi da se izmjeste institucije Republike Srpske iz centra Banjaluke u naselje Lazarevo.

Amidžić je naglasio da institucije Republike Srpske ne mogu biti tretirane kao prostorno ili urbanističko pitanje, već kao suštinsko nacionalno pitanje.

„Ono što prezentuje srpski narod i naše pravo na odlučivanje mora da bude u centru. Narod ne može biti urbanistički višak. Narod uvijek mora biti u centru, jer je to pravo srpskog naroda da odlučuje na ovim prostorima“, rekao je Amidžić za RTRS.

Prema njegovim riječima, razmještanje institucija po gradu nema ni praktično ni simboličko opravdanje.

„Ni praktično, ni pojavno ne vidim kakav to rezultat donosi. Ako kažete da vam treba prostor jer je sa 750 broj zaposlenih narastao na 1.350, pa da u tu zgradu smjestite radnike koji su višak u Gradskoj upravi – za mene to nije prihvatljiva politika. Možda je za nekoga super potez, ali za mene je to apsolutna katastrofa“, poručio je on.

Amidžić je ocijenio da takvi potezi odgovaraju onome „što Sarajevo hoće – da nas razjedini i da ne postojimo kao homogen narod“.

„Mi smo se uspjeli grupisati i pokazati da postojimo, a vi to uzmete i razbacate po Banjaluci“, rekao je Amdžić.

Govoreći o Stanivukovićevim porukama o izgradnji povjerenja sa Sarajevom, Amidžić je naveo da se povjerenje ne gradi simboličnim gestovima, već konkretnim dogovorima.

„Ako hoćete saradnju, dogovorite sa Zijadom Krnjićem da se pusti granični prelaz u Republici Srpskoj. Dogovorite da se ne zatvaraju stvari koje ne treba zatvarati. Dogovorite sa Fortom da nam da 20 miliona KM za bezbjednost oko škola koje blokira. Dogovorite istočnu interkonekciju da imamo jeftiniji gas iz Srbije. Dogovorite sa Benjaminom Karić da skloni tenk i vojnike Armije BiH između dvije škole, da skloni tablu gdje smo mi Srbi proglašeni kao zločinci. Ako to možete, ja ću reći svaka čast“, istakao je Amidžić.

Komentarišući izjave gradonačelnika Banjaluke o tome da se u Sarajevu osjeća prijatno i da u tom gradu šeta bez obezbjeđenja, Amidžić se posebno osvrnuo na njegove prethodne reakcije na pitanja od nacionalnog interesa.

"Znate šta je meni tužno? Kad ljudi unutar Republike Srpske, prije svega mislim na predsjednika Milorada Dodika i Željku Cvijanović, idu u Izrael, idu u Azerbejdžan, idu u Moskvu, idu u Mađarsku, idu u Sjedinjene Američke Države i pričaju o poziciji Republike Srpske, a neko to ismijava. I ovi što ismijavaju o poziciji Republike Srpske sad pričaju u Sarajevu", rekao je Amidžić.

On je naglasio da kada su u pitanju nacionalne teme nema prostora za svađanje.

„To su stvari koje treba da izbjegavamo. Oko ključnih nacionalnih tema moramo imati jedinstvo“, zaključio je Amidžić.