Logo
Large banner

Amidžić: Narod ne može biti urbanistički višak – institucije moraju biti u centru

Izvor:

SRNA

01.03.2026

11:59

Komentari:

5
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Foto: ATV / Branko Jović

Zgrada može biti urbanistički višak, ali ono što predstavlja narod ne može da bude urbanistički višak. Institucije nisu zgrade – one predstavljaju naše pravo, naše postojanje i našu mogućnost da odlučujemo.

Srce je u centru, nije u petama ni u koljenu“, poručio je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić komentarišući poruke gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića o potrebi da se izmjeste institucije Republike Srpske iz centra Banjaluke u naselje Lazarevo.

Amidžić je naglasio da institucije Republike Srpske ne mogu biti tretirane kao prostorno ili urbanističko pitanje, već kao suštinsko nacionalno pitanje.

„Ono što prezentuje srpski narod i naše pravo na odlučivanje mora da bude u centru. Narod ne može biti urbanistički višak. Narod uvijek mora biti u centru, jer je to pravo srpskog naroda da odlučuje na ovim prostorima“, rekao je Amidžić za RTRS.

Prema njegovim riječima, razmještanje institucija po gradu nema ni praktično ni simboličko opravdanje.

„Ni praktično, ni pojavno ne vidim kakav to rezultat donosi. Ako kažete da vam treba prostor jer je sa 750 broj zaposlenih narastao na 1.350, pa da u tu zgradu smjestite radnike koji su višak u Gradskoj upravi – za mene to nije prihvatljiva politika. Možda je za nekoga super potez, ali za mene je to apsolutna katastrofa“, poručio je on.

Amidžić je ocijenio da takvi potezi odgovaraju onome „što Sarajevo hoće – da nas razjedini i da ne postojimo kao homogen narod“.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Početak tragedije i ubistvo civila ne može se slaviti

„Mi smo se uspjeli grupisati i pokazati da postojimo, a vi to uzmete i razbacate po Banjaluci“, rekao je Amdžić.

Govoreći o Stanivukovićevim porukama o izgradnji povjerenja sa Sarajevom, Amidžić je naveo da se povjerenje ne gradi simboličnim gestovima, već konkretnim dogovorima.

„Ako hoćete saradnju, dogovorite sa Zijadom Krnjićem da se pusti granični prelaz u Republici Srpskoj. Dogovorite da se ne zatvaraju stvari koje ne treba zatvarati. Dogovorite sa Fortom da nam da 20 miliona KM za bezbjednost oko škola koje blokira. Dogovorite istočnu interkonekciju da imamo jeftiniji gas iz Srbije. Dogovorite sa Benjaminom Karić da skloni tenk i vojnike Armije BiH između dvije škole, da skloni tablu gdje smo mi Srbi proglašeni kao zločinci. Ako to možete, ja ću reći svaka čast“, istakao je Amidžić.

Komentarišući izjave gradonačelnika Banjaluke o tome da se u Sarajevu osjeća prijatno i da u tom gradu šeta bez obezbjeđenja, Amidžić se posebno osvrnuo na njegove prethodne reakcije na pitanja od nacionalnog interesa.

"Znate šta je meni tužno? Kad ljudi unutar Republike Srpske, prije svega mislim na predsjednika Milorada Dodika i Željku Cvijanović, idu u Izrael, idu u Azerbejdžan, idu u Moskvu, idu u Mađarsku, idu u Sjedinjene Američke Države i pričaju o poziciji Republike Srpske, a neko to ismijava. I ovi što ismijavaju o poziciji Republike Srpske sad pričaju u Sarajevu", rekao je Amidžić.

On je naglasio da kada su u pitanju nacionalne teme nema prostora za svađanje.

„To su stvari koje treba da izbjegavamo. Oko ključnih nacionalnih tema moramo imati jedinstvo“, zaključio je Amidžić.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Amidžić

Banjaluka

Draško Stanivuković

Komentari (5)
Large banner

Pročitajte više

Пљачка апотеке у Београду

Hronika

Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

4 h

0
Џејмс и Драгана Траскот

Gradovi i opštine

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

4 h

0
Експлозије у Техерану

Svijet

Oštećena ambasada Srbije u Teheranu tokom vazdušnih napada

4 h

3
Цвијановић: Разлике су јасне - Сарајево слави почетак рата, а у Српској Дан жалости

Republika Srpska

Cvijanović: Razlike su jasne - Sarajevo slavi početak rata, a u Srpskoj Dan žalosti

4 h

2

Više iz rubrike

Жандармерија код Градског стадиона

Banja Luka

Jake snage policije u Banjaluci - FOTO

22 h

2
АТВ сазнаје: Појачане мјере безбједности у Бањалуци

Banja Luka

ATV saznaje: Pojačane mjere bezbjednosti u Banjaluci

1 d

0
"Еко топлане" траже ванредну сједницу Скупштине: Мјесечни губитак угрожава стабилност система

Banja Luka

"Eko toplane" traže vanrednu sjednicu Skupštine: Mjesečni gubitak ugrožava stabilnost sistema

2 d

1
Петар Топрек, дјечак из Бањалуке којем је потребна наша помоћ

Banja Luka

Petar Toprek (4) iz Banjaluke treba našu pomoć za svoj prvi korak

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

16

Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

16

13

Tuča na parkingu: Mladići nasrnuli na čovjeka, pa digli ruku i na djevojku

16

12

Hodajuća nevolja: Optužen sin popularne pjevačice

16

06

Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

15

57

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner