Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

Izvor:
ATV
01.03.2026
11:53
Komentari:0
U beogradskom naselju Krnjača, dogodila se drska pljačka apoteke, od strane, još uvijek nepoznatog muškarca.
Maskirani razbojnik upao je u prostoriju u kojoj su se nalazile dvije radnice, koje od straha nisu smjele da reaguju.
Bez oklijevanja, prišao je kasama, otvorio ih i uzeo novac, a cijeli incident je zabilježen na snimku nadzornih kamera.
Gradovi i opštine
Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške
Kako piše Telegraf, policija je vrlo brzo identifikovala i uhapsila počinioca.
On će se teretiti za krivično djelo teška krađa na drzak način, prenosi Telegraf.
Gradovi i opštine
4 h0
Svijet
4 h3
Republika Srpska
4 h2
Svijet
5 h5
Hronika
23 h0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Hronika
1 d0
Najnovije
Najčitanije
16
16
16
13
16
12
16
06
15
57
Trenutno na programu