Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

Izvor:

ATV

01.03.2026

11:53

Komentari:

0
Пљачка апотеке у Београду
Foto: Telegraf

U beogradskom naselju Krnjača, dogodila se drska pljačka apoteke, od strane, još uvijek nepoznatog muškarca.

Maskirani razbojnik upao je u prostoriju u kojoj su se nalazile dvije radnice, koje od straha nisu smjele da reaguju.

Bez oklijevanja, prišao je kasama, otvorio ih i uzeo novac, a cijeli incident je zabilježen na snimku nadzornih kamera.

Џејмс и Драгана Траскот

Gradovi i opštine

Od Njemačke do Potkozarja: Džejms i Dragana oživjeli selo iznad Gradiške

Kako piše Telegraf, policija je vrlo brzo identifikovala i uhapsila počinioca.

On će se teretiti za krivično djelo teška krađa na drzak način, prenosi Telegraf.

Komentari (0)
