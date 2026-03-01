Maskirani razbojnik opljačkao apoteku, radnice se "zaledile" od straha

U beogradskom naselju Krnjača, dogodila se drska pljačka apoteke, od strane, još uvijek nepoznatog muškarca.

Maskirani razbojnik upao je u prostoriju u kojoj su se nalazile dvije radnice, koje od straha nisu smjele da reaguju.

Bez oklijevanja, prišao je kasama, otvorio ih i uzeo novac, a cijeli incident je zabilježen na snimku nadzornih kamera.

Kako piše Telegraf, policija je vrlo brzo identifikovala i uhapsila počinioca.

On će se teretiti za krivično djelo teška krađa na drzak način, prenosi Telegraf.