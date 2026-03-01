Logo
Prevoznici najavili blokadu svih graničnih prelaza BiH

SRNA

01.03.2026

12:25

1
Превозници протестују
Foto: ATV

Prevoznici će 12. marta blokirati sve granične prelaze BiH ukoliko do 10. marta ne bude riješen problem boravka profesionalnih vozača u zemljama EU, saopšteno je iz Konzorcijuma "Logistika BiH".

Iz Konzorcijuma ističu da je riječ o egzistencijalnom, a ne političkom pitanju.

Navode da je sektor međunarodnog drumskog transporta u ozbiljnoj krizi, te da je već blokirano oko 36 odsto kapaciteta domaćih prevoznika, što direktno ugrožava izvoz, budžetske prihode i radna mjesta.

Među ključnim zahtjevima je uspostavljanje moratorijuma na restriktivnu primjenu pravila boravka za kabinsko osoblje u međunarodnom drumskom prevozu robe i putnika, uz definisanje posebnog statusa profesionalnih vozača.

Istovremeno se zahtijeva jasan i kredibilan politički odgovor prema institucijama EU radi zaštite domaćih prevoznika od prakse koja ih, kako navode, dovodi u neravnopravan položaj u lancima snabdijevanja.

Најновија вијест

Svijet

Iran izabrao novog vrhovnog vođu

Konzorcijum traži i hitno, koordinisano i operativno postupanje svih institucija BiH prema EU, uz konkretne zaključke i jasno definisane rokove.

Kao privremena finansijska mjera predlaže se uvođenje mjesečne subvencije u rasponu od 21 do 30 miliona KM, kao kompenzacionog mehanizma za gubitke nastale usljed ograničenja poslovanja na tržištu EU, do donošenja sistemskog rješenja.

Iz Konzorcijuma upozoravaju da zastoj više od trećine transportnih kapaciteta ne pogađa samo ovaj sektor, već cjelokupnu privredu, te da protest ostaje legitimna mjera do ispunjenja zahtjeva.

prevoznici

Granični prelaz

blokada saobraćaja

