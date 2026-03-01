U svjetskom haosu Rusija mora da ostane ostrvo mudrosti i stabilnosti, izjavio je Dmitrij Peskov novinarima, komentarišući izvještaje o mogućoj predaji nuklearnog oružja Kijevu.

On je istakao da pažljivo i temeljno radi, te da sve službe ostaju na svojim pozicijama i izvršavaju svoje zadatke.

"Kada oko nas postoji toliki broj, uslovno rečeno, sistemskih kvarova, negdje mora da se sačuva ostrvo stabilnosti, ostrvo razboritosti i mudrosti. Sklon sam da budem uvjeren da je to upravo zemlja na čijem čelu je predsjednik Putin. Ako se podlegne ovom opštem haosu, to, naravno, neće donijeti ništa dobro", izjavio je Peskov.

Francuska strana je zvanično saopštila da Ukrajincima daje koordinate i obavještajne podatke za izvođenje udara u dubinu Rusije. To je bila zvanična izjava. Šta je to ako ne kvar svih sistema povezanih sa funkcionisanjem prostora Evropske unije i, između ostalih Francuske, zaključio je portparol Kremlja.

Prema njegovim riječima, ova informacija ga je iznenadila.

U utorak je pres-biro Službe spoljne obaveštajne službe Rusije (SVR) saopštio da se Velika Britanija i Francuska pripremaju da Ukrajini predaju nuklearno oružje.

Prema navodima SVR-a, plan evropskih zemalja je da Kijev, ukoliko bi raspolagao atomskom ili bar takozvanom "prljavom" bombom, može da računa na povoljnije uslove za okončanje borbenih dejstava.