Ana Nikolić: Uvijek sam imala keca iz vladanja

01.03.2026

13:52

Ana Nikolić pjevačica
Pjevačica Ana Nikolić nedavno je govorila o svom d‌jetinjstvu i odrastanju, te je priznala da je bila vrcavi d‌jevojčurak, ali da je oduvijek u sebi nosila i nešto tradicionalno.

Nikolićeva je jednom prilikom priznala da je bježala sa časova, ali da nikad nije radila ono što je većina njenih vršnjaka.

"Kad sam bila klinka nisam bila svjesna svega toga koliko sam nestašna, ali sam bila odličan đak sve petice, ali jedan kec iz vladanja uvijek. Nikad nisam pušila travu, ali sam se tukla i pravila cirkus, bježala sam sa časova i bila tu glavni organizator. Moj život je sam po sebi kontroverzan", priznala je pjevačica i dodala:

"Sa jedne strane sam tradicionalna, a sa druge strane nekako se trudim da idem u korak sa vremenom, ali mi nekad teže ide", rekla je Ana, prenosi Pink.

