Ovo je djevojka frontmena benda Lavina

O članovima grupe "Lavina", koja je odnijela pobedu na festivalu "Pjesma za Evroviziju 2026", javnost još uvijek ne zna mnogo, ali je jedno sigurno - frontmen benda Luka Aranđelović imao je ogromnu podršku tokom finalne večeri, ali i cijelog takmičenja.

Luka dolazi iz Niša, gdje radi kao nastavnik muzičkog, a njegovi učenici sa ponosom su pratili nastup svog profesora u velikom finalu.

Tokom prenosa više puta im je uputio pozdrave, ne krijući emocije nakon proglašenja pobjednika.

Ipak, iza scene ga je bodrila i njegova dugogodišnja partnerka Marija, koja je na TikToku objavljivala snimke podrške i navijanja.

Kako se može vidjeti na njenim društvenim mrežama, Marija obožava pirsinge i tetovaže, a radi kao tatu majstor u jednom studiju.

Nakon što je "Lavina" trijumfovala na PZE 2026, oglasila se emotivnom porukom:

"Idemo u Beč! Zaslužio si, ponosna sam na tebe ljubavi", napisala je ona, aludirajući na Evroviziju.

Grupa "Lavina" odnijela je pobedu na Pjesmi za Evroviziju 2026, a nakon završetka takmičenja dali su izjavu okupljenim medijima.

"Ovo je jako emotivno iskustvo za nas, jednostavno, nerealno nam je i dalje. Nismo svjesni šta se dešava. Veoma smo zahvalni svima i stvarno nam je drago. Meni će to biti prvi put u Beču, biće jako lijepo", rekao je frontmen grupe, pa su otkrili kako će proslaviti pobjedu.

"Pijemo vodu i da spavamo. Hoće neko da nas vodi na after? Nismo se ništa dogovarali jer nismo planirali ovo, ali definitivno će biti neke proslave, prvo nam treba sna", istakli su oni.

Momci iz grupe Lavina predstavili sebe u jednoj rečenici

"Mi smo 6 momaka koji mnogo vole muziku, svu vrstu muzike, muzičare i hoćemo to da prenesemo ljudima jer nama je muzika na prvom mjestu", izjavili su oni.

Na pitanje da li će Srbiji donijeti bolji plasman od onog na koji smo do sada imali, rekli su:

"Ne želimo da budemo prepotentni, idemo tamo da damo sve od sebe, da donesemo Evroviziji jedan divan metalski šou i nadamo se najboljem", izjavili su članovi grupe.

"Ne smeta nam što nas porede sa Maneskinom"

"Jako lijep kompliment, ali mislim da nema ogromnih sličnosti. Oni su drugačiji žanr, možda jedino što ja zalizujem kosu pa ljudima ličim na Damjana", rekao je frontmen grupe, prenosi Telegraf.