Kćerka Saše Popovića dobila kovertu - zbog sadržaja se slomila

Izvor:

ATV

28.02.2026

14:51

Кћерка Саше Поповића добила коверту - због садржаја се сломила

Porodica, kumovi i bliski prijatelji okupili su se u subotu, 28. februara, na Novom bežanijskom groblju kako bi obilježili godinu dana od smrti Saše Popovića, koji je preminuo 1. marta 2025. godine u Parizu poslije teške bolesti.

Među prvima su na grob stigli članovi najuže porodice – supruga Suzana Jovanović, kćerka Aleksandra i sin Danijel, kao i kum Dejan Ćirković Ćira. Oni su položili cvijeće i zapalili svijeće, nakon čega je održan pomen.

Владимир Путин

Svijet

Iran glavna tema: Putin sa članovima Savjeta bezbjednosti Rusije

Na parastos estradnom magu došao je i nekadašnji saradnik Saše Popovića, koji je Aleksandri donio stare fotografije, što je dodatno potreslo porodicu.

Estrada na pomenu Saši Popoviću

Među prvima na pomen došao je Filip Mitrović koji je tiho stajao pored vječne kuće estradnog maga.

Ubrzo se pojavila i Jelena Karleuša, Dragan Kojić Keba, Dragan Stojković Bosanac sa kćerkom Džidžom, Sanja Đorđević, Marija Šerifović, Žika Jakšić, Jovana Tipšin, Dejan Matić, Tanja Savić i mnogi drugi.

srbija zastava

Srbija

Poziv državljanima Srbije da što prije napuste Iran

Samo neke od pjevačica koje su karijeru započele zahvaljujući Zvezdama Granda, takođe su došle da odaju počast pokojnom Saši, a to su Aleksandra Mladenović, Tamara Milutinović, Dragica Zlatić i mnogi drugi.

(Kurir)

