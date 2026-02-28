Logo
Orban: Novi sistem bezbjednosti graditi sa Rusijom

Izvor:

SRNA

28.02.2026

16:14

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/Zoltan Mathe/MTI via AP

Urušeni evropski sistem bezbjednosti zahtijeva izgradnju novog, koji bi uključivao Rusiju i sporazum o kontroli naoružanja, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.

"Potreban nam je novi evropski sistem bezbjednosti koji će zamijeniti urušeni stari. Onaj čiji smo dio svi mi, zemlje Evrope, uključujući Rusiju, i koji bi postojao kao ravnoteža snaga, osiguravajući dugoročnu bezbjednost za sve", rekao je Orban na predizbornom skupu u Estergomu.

On je naglasio da sporazum o kontroli naoružanja mora da bude dio novog sistema bezbjednosti.

Viktor Orban

Rusija

Mađarska

bezbjednost

