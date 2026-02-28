Orban: Novi sistem bezbjednosti graditi sa Rusijom

Izvor:
SRNA
28.02.2026
16:14
Komentari:0
Urušeni evropski sistem bezbjednosti zahtijeva izgradnju novog, koji bi uključivao Rusiju i sporazum o kontroli naoružanja, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban.
"Potreban nam je novi evropski sistem bezbjednosti koji će zamijeniti urušeni stari. Onaj čiji smo dio svi mi, zemlje Evrope, uključujući Rusiju, i koji bi postojao kao ravnoteža snaga, osiguravajući dugoročnu bezbjednost za sve", rekao je Orban na predizbornom skupu u Estergomu.
On je naglasio da sporazum o kontroli naoružanja mora da bude dio novog sistema bezbjednosti.
Najnovije
Najčitanije
17
11
17
07
17
00
16
57
16
45
Trenutno na programu