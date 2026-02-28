Logo
Direktan pogodak: Ovako je Iran uništio radar u američkoj bazi

Izvor:

ATV

28.02.2026

15:20

Komentari:

0
Иран погодио амерички радар
Foto: Screenshot / X

U najnovijem napadu kamikaza dronovima HESA Šahid 136 pogođen je i uništen radar u američkoj bazi za pomorsku podršku u Bahreinu.

Nakon niza balističkih raketa, iranska vojska je lansirala veliki broj kamikaza dronova HESA Šahid 136 od kojih je najmanje jedan pogodio pomorsku bazu američke vojske u Bahreinu.

Иран брод

Svijet

Iran ima adut kojim bi izazvao globalni haos i pakao na zemlji

Dron je izbjegao protivvazdušnu odbranu američke i bahreinske vojske i direktno pogodio kupolu u kojoj se nalazio radar.

Nakon jutrošnjeg pogotka u kompleks pomorske luke došlo je do velikog požara zbog čega se iznad baze vidi gust crni dim.

Baza Jufar predstavlja jednu od ključnih baza američke vojske za operacije na području Bliskog istoka jer je u njoj smještena Centralna komanda američkih pomorskih snaga (NAVCENT) i američka 5. flota.

Напад Израела на Иран

Svijet

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

Ova baza logistički podržava ratne brodove američke ratne mornarice.

