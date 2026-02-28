Oglasio se iranski ministar spoljnih poslova: Evo šta kaže o sudbini Hamneja

Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, demantovao je navode o smrti vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneja, nakon što je izraelski Kanal 12 objavio da Izrael procjenjuje da je Hamnei "vjerovatno ubijen" u izraelskim vazdušnim napadima.

Govoreći za američki En-bi-si njuz, Aragči je jasno poručio da, koliko on zna, Hamnei je i dalje živ.

Svijet Šire se vijesti da je Hamnei ubijen

On je takođe dodao da su dva komandanta poginula u napadima, ali da su visoki zvaničnici režima preživjeli.

"Svi visoki zvaničnici su živi. Svi su sada na svojim pozicijama, i mi se nosimo sa ovom situacijom. Sve je u redu", rekao je Aragči.