Šire se vijesti da je Hamnei ubijen

Izvor:

ATV

28.02.2026

15:56

Komentari:

0
Ајатолах Али Хамнеи
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Izrael "procjenjuje" da je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei vjerovatno ubijen u izraelskom napadu ranije danas, javlja Kanal 12, pozivajući se na neimenovane izraelske izvore.

Navodi se da postoje "sve veći pokazatelji" da su ove tvrdnje istinite.

Иран погодио амерички радар

Svijet

Direktan pogodak: Ovako je Iran uništio radar u američkoj bazi

Svaki kontakt sa Hamneijem je prekinut, a iz Teherana su jutros kratko saopštili da on više nije u glavnom gradu Irana, već da je prebačen na "bezbjednu lokaciju".

Kanal 12 je prenio da je izraelska procjena da je Hamnei "u najmanju ruku ranjen" i da ta procjena nije zasnovana na satelitskim snimcima koji prikazuju Hamneijevu kuću sravnjenu sa zemljom, već na informacijama iz neimenovanih izvora.

Izraelci misle da je Hamnei ubijen

Kanal 12 takođe izvještava da su današnji udari nanijeli "veoma značajnu štetu" rukovodstvu iranskog režima i njegovim vojnim komandantima.

16:45

Ko je Ali Hamnei?

Ko je Ali Hamnei pročitajte u odvojenoj vijesti u nastavku

ali hamnei tanjugap

Svijet

Ko je Ali Hamnei i ko su njegovi mogući nasljednici

Izraelska državna televizija Kan javlja da "nema kontakta" sa Hamneijem i da njegovo stanje nije poznato. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je da je Ali Hamnei još živ, barem "koliko on zna".

Brisanje komandne strukture Irana

Prema informacijama do kojih je došao Rojters preko izvora upoznatih sa detaljima jutrošnjeg udara, meta napada nije bio samo Hamnei, već kompletna komandna struktura Irana.

Иран брод

Svijet

Iran ima adut kojim bi izazvao globalni haos i pakao na zemlji

Vjeruje se da je napad bio hirurški precizan i da su, pored vrhovnog vođe, najvjerovatnije eliminisani komandant Nacionalne garde, ministar odbrane, šef obavještajne službe, načelnik Generalštaba.

Tagovi :

Iran

Iran vijesti

Izrael Iran

Ali Hamnei

Komentari (0)
