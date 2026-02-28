Logo
Large banner

Ptičji grip se pojavio u Karanovcu, uvedene hitne mjere

Autor:

Stevan Lulić

28.02.2026

17:17

Komentari:

0
Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере
Foto: Tanjug/AP/Brett Jordan

Na farmi živine u naselju Karanovac, u opštini Petrovo, utvrđeno je prisustvo ptičjeg gripa, zbog čega su nadležne službe uvele hitne mjere.

"Lokalni krizni centar za kontrolu ptičjeg gripa opštine Petrovo obavještava javnost da je, na osnovu potvrde nadležne veterinarske službe, na farmi živine u naselju Karanovac potvrđena pojava zarazne bolesti ptičije gripe. Odmah po dobijanju prve potvrde Krizni centar je postupio u skladu sa odredbama Zakona o veterinarstvu Republike Srpske i Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama Republike Srpske, te su u prethodna tri dana sprovedene sve propisane mjere", poručili su iz ove Opštine.

Палма Џумејра у пламену

Svijet

Jezivi snimci iz Dubaija: U plamenu čuvena svjetska atrakcija

Dodali su da će, u cilju sprečavanja širenja bolesti, u narednim danima biti angažovano dodatno ljudstvo i mehanizacija radi potpunog sprovođenja mjera suzbijanja zaraze, uz stalni nadzor nadležnih veterinarskih i inspekcijskih organa.

"Krizni centar naglašava da su preduzete sve zakonom predviđene mjere radi sprečavanja daljeg širenja bolesti. Situacija se kontinuirano prati, a javnost će biti redovno informisana o svim novim okolnostima. Vlasnici farmi i poljoprivredni proizvođači na području opštine Petrovo blagovremeno su obaviješteni o obavezama i preventivnim mjerama koje su dužni primjenjivati", ističe se u saopštenju.

Напад на Дубаи

Svijet

Poznata Srpkinja iz Dubaija: Abu Dabi gori, lete rakete iznad glava

Nadležni su pozvali građane da postupaju u skladu sa uputstvima službi i da sve eventualne sumnje na pojavu bolesti kod živine prijave veterinarskoj organizaciji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Petrovo

ptičji grip

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

У новој требињској болници изведен први оперативни захват

Gradovi i opštine

U novoj trebinjskoj bolnici izveden prvi operativni zahvat

5 h

0
Бацали новац из аута

Gradovi i opštine

Nesvakidašnji slučaj u BiH: Bacali pare iz auta pa dobili lekciju od policije

6 h

0
Ваздух јутрос нездрав у овим градовима

Gradovi i opštine

Vazduh jutros nezdrav u ovim gradovima

11 h

0
Слободан Јавор центар за аутизам

Gradovi i opštine

Prijedor planira izgradnju centra za odrasle s autizmom

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

59

Italijanski ministar odbrane zaglavljen u Dubaiju sa porodicom

19

55

Izbjeljivač za veš: Kako ga koristiti bezbjedno i efikasno

19

50

Dodik: Republika Srpska će uvijek biti uz svoje prijatelje i saveznike iz Izraela

19

38

"Kaćin memorijal": Filip Đokić i Angelina Ćerdić slavili u Banjaluci

19

38

Banjaluka domaćin balkanskog prvenstva u karateu, Pejiću zlato u Boriku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner