Ptičji grip se pojavio u Karanovcu, uvedene hitne mjere

Na farmi živine u naselju Karanovac, u opštini Petrovo, utvrđeno je prisustvo ptičjeg gripa, zbog čega su nadležne službe uvele hitne mjere.

"Lokalni krizni centar za kontrolu ptičjeg gripa opštine Petrovo obavještava javnost da je, na osnovu potvrde nadležne veterinarske službe, na farmi živine u naselju Karanovac potvrđena pojava zarazne bolesti ptičije gripe. Odmah po dobijanju prve potvrde Krizni centar je postupio u skladu sa odredbama Zakona o veterinarstvu Republike Srpske i Zakon o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama Republike Srpske, te su u prethodna tri dana sprovedene sve propisane mjere", poručili su iz ove Opštine.

Dodali su da će, u cilju sprečavanja širenja bolesti, u narednim danima biti angažovano dodatno ljudstvo i mehanizacija radi potpunog sprovođenja mjera suzbijanja zaraze, uz stalni nadzor nadležnih veterinarskih i inspekcijskih organa.

"Krizni centar naglašava da su preduzete sve zakonom predviđene mjere radi sprečavanja daljeg širenja bolesti. Situacija se kontinuirano prati, a javnost će biti redovno informisana o svim novim okolnostima. Vlasnici farmi i poljoprivredni proizvođači na području opštine Petrovo blagovremeno su obaviješteni o obavezama i preventivnim mjerama koje su dužni primjenjivati", ističe se u saopštenju.

Nadležni su pozvali građane da postupaju u skladu sa uputstvima službi i da sve eventualne sumnje na pojavu bolesti kod živine prijave veterinarskoj organizaciji.